Сегодня отмечается День ангела Веры: поздравления и пожелания

Считается, что девушки с этим именем отличаются рассудительностью и практичностью, но в то же время – добротой и нежностью.

Православные христиане сегодня отмечают день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Девушки и женщины по имени Вера сегодня отмечают именины.

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Имя Вера – дословный перевод греческого имени Пистис, символизирует одну из главных христианских добродетелей. Считается, что девушки с этим именем отличаются рассудительностью и практичностью, но в то же время – добротой и нежностью.

30 сентября девушек и женщин по имени Вера поздравляют с Днем ангела.

Святая мученица Вера, вместе с сестрами Любовью и Надеждой были подвергнуты пыткам и убиты на глазах у их матери Софии за христианскую веру. Церковь причислила их к лику святых.

Как сообщалось в материале УНИАН, еще на заре Христианства возникла традиция давать ребенку имя одного из святых. Считается, что святой, в честь которого нарекают ребенка, становится его другом и защитником. День, в который церковно отмечают память святого, имя которого носит христианин, называется именинами, или Днем Ангела.