Мощный снегопад парализовал Одессу, на подъездах к городу люди стоят в пробках (фото, видео)

Как сообщает Думская, на пути от Балковской улицы к центру города корреспонденту удалось встретить всего два грузовика, разбрасывавшихся песок.

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Общественный транспорт пока еще ездит, однако судя по состоянию проезжей части, это не надолго.

Как сообщили УНИАН очевидцы, на подъездах к городу ситуация не лучше - из-за сильного ветра дороги в огромных переметах, а чистящей техники практически нет, автомобили стоят.