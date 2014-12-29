Мощный снегопад парализовал Одессу, на подъездах к городу люди стоят в пробках (фото, видео)

15:41, 29 декабря 2014
Общество
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Мощнейший снегопад парализовал транспорт в Одессе. К тому же, дороги практически не чистятся.

Как сообщает Думская, на пути от Балковской улицы к центру города корреспонденту удалось встретить всего два грузовика, разбрасывавшихся песок. 

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Общественный транспорт пока еще ездит, однако судя по состоянию проезжей части, это не надолго.

Допис by Alexander Gorin.

Как сообщили УНИАН очевидцы, на подъездах к городу ситуация не лучше - из-за сильного ветра дороги в огромных переметах, а чистящей техники практически нет, автомобили стоят.

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