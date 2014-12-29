На Одессу обрушился снегопад: в городе 10-бальные пробки, нарушена работа аэропорта

Также пробки и тянучки образовались в других районах города и на въездах в Одессу, сообщает «Думская». По информации ресурса, в настоящее время в центре города работает только один пескоразбрасыватель, снегоуборочная техника замечена не была.

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Между тем, сообщается, что по прогнозам синоптиков, пик непогоды в Одессе ожидается сегодня с 14 до 16 часов.

В настоящее время в связи со значительным ухудшением метеоусловий, в работе одесского аэропорта произошли изменения, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Для непрерывной очистки взлетно-посадочной полосы от снега задействовано 5 единиц техники. Взлетно-посадочная полоса находится в рабочем состоянии. Тем не менее, выполнению полетов препятствует сильный боковой ветер и низкая видимость», - сообщили в пресс-службе.

В связи со сложными метеоусловиями авиакомпаниями были отменены утренние рейсы из Стамбула и Москвы. Рейсы в течение дня будут выполнены по фактической погоде.

Однако непогода уже принесла первые последствия: полтора десятка сел в Одесской области остались без электричества, сообщила пресс-служба «Одессаоблэнерго». В частности, без света остаются 5 населенных пунктов в Татарбунарском районе, по 3 в Измаильском и Килийском, 2 в Болградском, по одному в Ренийском и Саратском районах.