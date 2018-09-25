Звезда "Мэри Поппинс" раскрыла свой главный секрет: актрису зверски изнасиловали возле кладбища

Таксист остановился возле кладбища, запер машину и начал приставать к Наталье, в итоге изнасиловал ее.

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко рассказала об ужасающем случае из своей биографии. Когда она была 18-летней студенткой ВГИКа (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), возвращаясь домой после репетиций она стала жертвой зверского группового изнасилования. Своей историей Наталья поделилась в программе "Секрет на миллион", пишет "Сегодня".

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"Репетиция закончилась в районе девяти часов вечера, и я спокойно пошла взять такси. Я очень хорошо помню номер машины такси. До сегодняшнего дня этот номер стоит у меня перед глазами", – начала рассказ Наталья.

"Моя интуиция визжала. Я почему-то села на первое сидение и очень некомфортно стала себя чувствовать. Я не поняла одного – как я настолько чувствующая это все, не остановила машину и не сказала, что хочу пересесть назад. Он был среднего возраста, лет 35-ти. Вел машину очень резко, в нем чувствовалась агрессия. Я себя чувствовала крайне некомфортно", – признается актриса. Позже она объяснила, что водитель почти перед ее домом свернул на другую дорогу, более темную. Она не попросила его свернуть, так как "в том возрасте была очень стеснительной".

Таксист остановился возле кладбища, запер машину и начал приставать к Наталье, в итоге изнасиловал ее. Девушке удалось выбить лобовое стекло машины и выбраться наружу, однако водитель побежал за ней. По дороге Наталья встретила двух парней, идущих им навстречу. Те спугнули водителя. В рука у них были большие ножи. Андрейченко начала идти по дороге с парнями, прося о помощи. Вместо этого они оглушили Наталью, начали зверски избивать и насиловать ее.

Актриса призналась, что они "могли убить ее". После случившегося она не могла ничего видеть из-за опухшего лица. Полностью она уже пришла в себя утром в больнице.