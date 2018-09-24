Динамика – положительная: медики рассказали о состоянии одесского активиста Михайлика

Врачи решили пока не извлекать пулю, застрявшую в грудной клетке пострадавшего.

В Одессе медикам удалось стабилизировать состояние известного общественного деятеля, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, который 22 сентября получил огнестрельное ранение, но пулю, застрявшую в области грудной клетки, решено пока не вытаскивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный врач городской клинической больницы №1 Евгений Григорьев.

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Он отметил, что состояние пострадавшего сейчас стабильное, и ему проводится курс консервативной терапии, и «динамика - положительная».

По словам Григорьева, медики решили пока пулю не вытаскивать.

«Нет необходимости ее сегодня извлекать, так как это делается при стабильном состоянии больного», - заявил медик. Он уточнил, что подобные операции проводятся планово, что можно делать в определенных случаях даже спустя несколько месяцев.

Как сообщила известная в Одессе общественный деятель Ирина Потоцкая, сославшись на жену Михайлика, состояние активиста стабильное, и врачи разрешили ему принимать пищу и потихоньку его поднимать».

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила людей» Игоря Бычкова, 23 сентября стало известно, что Михайлик пришел в себя.