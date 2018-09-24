Оккупанты запретили мужчинам призывного возраста выезжать в Россию с территории "ЛДНР" - разведка

Hоссийская оккупационная администрация тайно запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

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«Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российская оккупационная администрация тайно запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, в частности, запрещено находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации т.н. «правоохранительными органами». Указанные ограничения введены по требованию российских следователей и сотрудников органов ФСБ РФ, которые осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы.

«При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ», - добавил Праута.

Как сообщал УНИАН, несмотря школьное перемирие число обстрелов на Донбассе увеличилось на 30%.