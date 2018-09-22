Несмотря школьное перемирие число обстрелов на Донбассе увеличилось на 30% - ОБСЕ
19:52, 22 сентября 2018Война
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Наблюдатели отметили, что увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года.
Иллюстрация \ REUTERS
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем на 30%.
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Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на 17 сентября.
Сообщается, что в период с 3 по 16 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем на 30%.
"Увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года, которое вступило в силу 29 августа в 00:01", - говорится в сообщении.
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