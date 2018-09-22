Несмотря школьное перемирие число обстрелов на Донбассе увеличилось на 30% - ОБСЕ

Наблюдатели отметили, что увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем на 30%.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ снова обнаружила у границы с Россией колонну грузовиков

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на 17 сентября.

Сообщается, что в период с 3 по 16 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем на 30%.

"Увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года, которое вступило в силу 29 августа в 00:01", - говорится в сообщении.