В 2 города и 4 поселка Донетчины доставили гуманитарную помощь

Как сообщает сайт города Донецка, груз доставили военные совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации.

В частности, населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий, получили лук, картофель, капусту, морковь, буряк, яблоки, макароны, рыбные и мясные консервы, а также моющие средства. Доставили на передовую и новогодние елки от полтавских лесников.

«Помощь, направленная в наш регион правительством Украины, очень важна для жителей Донецкой области, особенно проживающих в городах и поселках, которые постоянно обстреливаются боевиками так называемой ДНР», - убежден председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко.

Читайте такжеУкраинский гуманитарный груз прорвался на оккупированный Донбасс (фото)Так, город Дебальцево получил 15 тонн гуманитарки, поселки Ольховатское, Булавинское, Камышеваха и Новоорловское – по 6 тонн.

Завтра представители облгосадминистрации вместе с военными штаба АТО доставят гуманитарный груз в другие населенные пункты, которые наиболее в этом нуждаются.

Как сообщал УНИН, 25 декабря по поручению президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Арсения Яценюка на восток Украины доставлено 326 тонн гуманитарного груза, предназначенного для социальных учреждений и мирного населения, проживающего на территории, подконтрольной боевиками.

27 декабря гуманитарный груз доставили в соцучреждения в Красном Луче и Алчевске Луганской области - продукты питания детям с особыми потребностями в Петровский областной учебно-реабилитационный центр, Территориальный центр Красного Луча, который обслуживает инвалидов, участников войны, пожилых людей, пациентам Краснолучского и Алчевского противотуберкулезных диспансеров, а также воспитанникам двух домов семейного типа. 60 тонн гуманитарного груза доставлено в села Ольховатку, Камышеваху, Булавинку, города Углегорск и Дебальцево Донецкой области.