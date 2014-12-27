Еще 4 военных могут освободить из плена боевиков в ближайшие часы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Из оговоренного количества заявленных 150 человек 146 уже дома. Еще четверо должны в ближайшие часы освободиться. Этот вопрос находится и на контроле СБУ, и его лично контролирует президент", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПорошенко встретил освобожденных из плена военных (фото, видео)Отвечая на вопрос, он отметил, что количество граждан, которые находятся в плену боевиков, ежедневно может меняться, поскольку "они могут каждый день брать в плен кого-то и из местных жителей".

"Но мы своих там оставлять не собираемся. То есть процессы освобождения продолжаются", - заверил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225. По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

Вчера в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.