СБУ обнародовала список освобожденных из плена боевиков украинцев
Председатель СБУ Валентин Наливайченко доложил Президенту Украины Петру Порошенко об освобождении из плена 146 граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Освобожденные бойцы добровольческих батальонов, Национальной гвардии, волонтеры, гражданские встретятся со своими родными и близкими в ближайшие часы.
Еще четырех пленных должны освободить завтра.
Для украинской власти является неизменным приоритетом выяснения судьбы каждого человека, который - по данным межведомственного центра помощи освобождения пленных при СБУ, волонтеров, других источников - остается на временно оккупированной территории и вернуть их домой.
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Список освобожденных:
Яцык Виталий Степанович 1979
Самунджан Евгений Александрович 1983
Родин Игорь Викторович 1960
Пятигорец Виктор Николаевич 1962
Качковский Богдан Павлович 1965
Линев Валентин Валерьевич 1973
Печера Ярослав Александрович 1984
Олийнык Андрей Витальевич 1976
Дригайло Андрей Александрович 1965
Шевченко Руслан Николаевич 1979
Досяк Юрий Игоревич 1984
Дейнега Александр Григорьевич 1983
Жержевський Сергей Александрович 1987
Уваркин Андрей Николаевич 1978
Маринец Валерий Иванович 1977
Дмитренко Виктор Анатольевич 1978
Назаренко Валерий Петрович 1965
Дударенко Александр Дмитриевич 1961
Несмашный Валерий Иванович 1983
Кухарец Николай Николаевич 1973
Коломиец Игорь Петрович 1965
Антипов Алексей Сергеевич 1978
Томилин Владимир Петрович 1977
Калачников Григорий Игоревич 1969
Миронов Сергей Владимирович 1972
Корнийчук Леонид Петрович 1969
Солощенко Александр Витальевич 1970
Михайлишин Игорь Ярославович 1990
Назаренко Александр Юрьевич 1976
Покумейко Руслан Иванович 1976
Триба Александр Владимирович 1981
Никишин Евгений Николаевич 1986
Лазутин Владимир Леонидович 1979
Старовойтов Александр Сергеевич 1990
Гунько Владимир Васильевич 1989
Пономаренко Иосиф Васильевич 1982
Штефан Олег Геннадьевич 1970
Фоменко Виталий Сергеевич 1979
Стасюк Николай Стефанович 1993
Бабчий Михаил Михайлович 1988
Благинин Юрий Анатольевич 1978
Полищук Виктор Александрович 1981
Калюжный Александр Иванович 1990
Жуков Алексей Михайлович 1970
Климчук Роман Николаевич 1978
Бакуревич Сергей Викторович 1974
Горбенко Анатолий Иванович 1979
Сергиенко Алексей Александрович 1983
Нагорный Игорь Анатольевич 1994
Куцмай Вячеслав Васильевич 1986
Бойко Александр Иванович 1982
Тынкалюк Руслан Васильевич 1985
Погорелов Андрей Александрович 1980
Тарасюк Ярослав Аркадьевич 1987
Жупник Андрей Васильевич 1984
Морозов Павел Евгеньевич 1972
Куйбида Владимир Владимирович 1991
Клименко Сергей Владимирович 1956
Мороз Алексей Иосифович 1978
Шляков Эдуард Леонидович 1962
Брижаха Игорь Николаевич 1975
Кайдан Андрей Владимирович
Ткаченко Виталий Викторович 1977
Джанбєков Шевкет Якубович 1960
Рябов Андрей Сергеевич 1982
Шимков Сергей Владимирович 1969
Гуц Сергей Тимофеевич 1962
Головчиць Виктор Григорьевич 1952
Линичук Владимир Борисович 1958
Дмитрук Юрий Сергеевич 1976
Хорунжий Артем Александрович 1981
Шеретун Дмитрий Евгеньевич 1988
Кушнир Сергей Николаевич 1983
Боев Антон Александрович 1989
Мануйлов Дмитрий Геннадьевич 1987
Говядовский Юрий Леонидович 1959
Абрамчук Иван Михайлович 1982
Алтунин Евгений Андреевич 1993
Антикало (Антікало) Владимир Владимирович 1988
Бабий Александр Францевич 1984
Байда Василий Иванович 1979
Батурин Виталий Игоревич 1984
Билозир Юрий Юрьевич 1990
Бойко Сергей Михайлович 1974
Буренко (Боуренко) Сергей Андреевич 1972
Вареница (Вараниця, Вороница) Андрей Филиппович 1990
Возный Роман Григорьевич
Гаевский Валентин Олегович 1989
Гейник Николай Ярославович 1964
Гладишко Максим Вячеславович 1987
Голинько Федор Иванович 1982
Головань Андрей Васильевич 1984
Гричай Александр Васильевич 1993
Груцький Александр Александрович 1985
Дейнека Александр Сергеевич 1990
Дьяк Александр Владимирович 1990
Жильчук Николай Николаевич 1988
Заяц Андрей Геннадьевич 1989
Зубленко Виктор Владимирович 1977
Карась Василий Анатольевич 1982
Кондесюк (Кондисюк) Александр Анатольевич 1983
Коноплицкий Виктор Сергеевич 1981
Корниенко Валентин Александрович 1985
Коровякивский Виталий Леонидович 1975
Кос Михаил Леонтьевич 1965
Линик Александр Иванович 1976
Майстренко Максим Андреевич 1974
Максимов Дмитрий Андреевич 1987
Мельник Александр (Андрей) Васильевич 1993
Мигляс Владимир Станиславович 1974
Нагирняк Виталий Анатольевич 1982
Носов Александр Васильевич 1982
Омельковець Александр Петрович 1992
Остружинський (Острожинський) Сергей Юрьевич 1971
Павлюк Виктор Николаевич 1978
Панько Николай Николаевич (Михайлович) 1988
Подлесный Игорь Владимирович 1977
Полянко Александр Сергеевич 1983
Ребитва Сергей Петрович 1971
Рой (Рай) Олег Борисович 1968
Сидоренко Андрей Николаевич 1991
Соболюк Николай Викторович 1992
Сосунович Тимофей Викторович 1980
Стасиев (Стисеев) Василий Иванович 1973
Тимошенко Вячеслав Иванович 1979
Фищук (Фещук) Юрий Васильевич 1983
Целюх Владимир Иванович 1980
Цьорик Артем Викторович 1987
Чижевский Павел Михайлович 1978
Шевчук Савва Павлович 1972
Шлем Денис Александрович 1986
Шульгин (Шульгин) Виталий Владимирович 1976
Юрчук Андрей Дмитриевич 1975
Яблонский Владимир Викторович 1988
Якушенко Вадим Васильевич 1979
Ещенко Владимир Ильич 1963
Янков Сергей Александрович
Середюк Вячеслав Анатольевич 1967
Пшеничный Михаил Павлович 1982
Манзюк Анатолий Анатольевич 1982
Пошелюжний Юрий Павлович 1964
Бидный Роман Валерьевич 1983
Николов Михаил Михайлович 1972
Абраменко Максим Олегович 1988
Карпенко Максим Николаевич