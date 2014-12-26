СБУ обнародовала список освобожденных из плена боевиков украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Освобожденные бойцы добровольческих батальонов, Национальной гвардии, волонтеры, гражданские встретятся со своими родными и близкими в ближайшие часы.

Еще четырех пленных должны освободить завтра.

Для украинской власти является неизменным приоритетом выяснения судьбы каждого человека, который - по данным межведомственного центра помощи освобождения пленных при СБУ, волонтеров, других источников - остается на временно оккупированной территории и вернуть их домой.

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Список освобожденных:

Яцык Виталий Степанович 1979

Самунджан Евгений Александрович 1983

Родин Игорь Викторович 1960

Пятигорец Виктор Николаевич 1962

Качковский Богдан Павлович 1965

Линев Валентин Валерьевич 1973

Печера Ярослав Александрович 1984

Олийнык Андрей Витальевич 1976

Дригайло Андрей Александрович 1965

Шевченко Руслан Николаевич 1979

Досяк Юрий Игоревич 1984

Дейнега Александр Григорьевич 1983

Жержевський Сергей Александрович 1987

Уваркин Андрей Николаевич 1978

Маринец Валерий Иванович 1977

Дмитренко Виктор Анатольевич 1978

Назаренко Валерий Петрович 1965

Дударенко Александр Дмитриевич 1961

Несмашный Валерий Иванович 1983

Кухарец Николай Николаевич 1973

Коломиец Игорь Петрович 1965

Антипов Алексей Сергеевич 1978

Томилин Владимир Петрович 1977

Калачников Григорий Игоревич 1969

Миронов Сергей Владимирович 1972

Корнийчук Леонид Петрович 1969

Солощенко Александр Витальевич 1970

Михайлишин Игорь Ярославович 1990

Назаренко Александр Юрьевич 1976

Покумейко Руслан Иванович 1976

Триба Александр Владимирович 1981

Никишин Евгений Николаевич 1986

Лазутин Владимир Леонидович 1979

Старовойтов Александр Сергеевич 1990

Гунько Владимир Васильевич 1989

Пономаренко Иосиф Васильевич 1982

Штефан Олег Геннадьевич 1970

Фоменко Виталий Сергеевич 1979

Стасюк Николай Стефанович 1993

Бабчий Михаил Михайлович 1988

Благинин Юрий Анатольевич 1978

Полищук Виктор Александрович 1981

Калюжный Александр Иванович 1990

Жуков Алексей Михайлович 1970

Климчук Роман Николаевич 1978

Бакуревич Сергей Викторович 1974

Горбенко Анатолий Иванович 1979

Сергиенко Алексей Александрович 1983

Нагорный Игорь Анатольевич 1994

Куцмай Вячеслав Васильевич 1986

Бойко Александр Иванович 1982

Тынкалюк Руслан Васильевич 1985

Погорелов Андрей Александрович 1980

Тарасюк Ярослав Аркадьевич 1987

Жупник Андрей Васильевич 1984

Морозов Павел Евгеньевич 1972

Куйбида Владимир Владимирович 1991

Клименко Сергей Владимирович 1956

Мороз Алексей Иосифович 1978

Шляков Эдуард Леонидович 1962

Брижаха Игорь Николаевич 1975

Кайдан Андрей Владимирович

Ткаченко Виталий Викторович 1977

Джанбєков Шевкет Якубович 1960

Рябов Андрей Сергеевич 1982

Шимков Сергей Владимирович 1969

Гуц Сергей Тимофеевич 1962

Головчиць Виктор Григорьевич 1952

Линичук Владимир Борисович 1958

Дмитрук Юрий Сергеевич 1976

Хорунжий Артем Александрович 1981

Шеретун Дмитрий Евгеньевич 1988

Кушнир Сергей Николаевич 1983

Боев Антон Александрович 1989

Мануйлов Дмитрий Геннадьевич 1987

Говядовский Юрий Леонидович 1959

Абрамчук Иван Михайлович 1982

Алтунин Евгений Андреевич 1993

Антикало (Антікало) Владимир Владимирович 1988

Бабий Александр Францевич 1984

Байда Василий Иванович 1979

Батурин Виталий Игоревич 1984

Билозир Юрий Юрьевич 1990

Бойко Сергей Михайлович 1974

Буренко (Боуренко) Сергей Андреевич 1972

Вареница (Вараниця, Вороница) Андрей Филиппович 1990

Возный Роман Григорьевич

Гаевский Валентин Олегович 1989

Гейник Николай Ярославович 1964

Гладишко Максим Вячеславович 1987

Голинько Федор Иванович 1982

Головань Андрей Васильевич 1984

Гричай Александр Васильевич 1993

Груцький Александр Александрович 1985

Дейнека Александр Сергеевич 1990

Дьяк Александр Владимирович 1990

Жильчук Николай Николаевич 1988

Заяц Андрей Геннадьевич 1989

Зубленко Виктор Владимирович 1977

Карась Василий Анатольевич 1982

Кондесюк (Кондисюк) Александр Анатольевич 1983

Коноплицкий Виктор Сергеевич 1981

Корниенко Валентин Александрович 1985

Коровякивский Виталий Леонидович 1975

Кос Михаил Леонтьевич 1965

Линик Александр Иванович 1976

Майстренко Максим Андреевич 1974

Максимов Дмитрий Андреевич 1987

Мельник Александр (Андрей) Васильевич 1993

Мигляс Владимир Станиславович 1974

Нагирняк Виталий Анатольевич 1982

Носов Александр Васильевич 1982

Омельковець Александр Петрович 1992

Остружинський (Острожинський) Сергей Юрьевич 1971

Павлюк Виктор Николаевич 1978

Панько Николай Николаевич (Михайлович) 1988

Подлесный Игорь Владимирович 1977

Полянко Александр Сергеевич 1983

Ребитва Сергей Петрович 1971

Рой (Рай) Олег Борисович 1968

Сидоренко Андрей Николаевич 1991

Соболюк Николай Викторович 1992

Сосунович Тимофей Викторович 1980

Стасиев (Стисеев) Василий Иванович 1973

Тимошенко Вячеслав Иванович 1979

Фищук (Фещук) Юрий Васильевич 1983

Целюх Владимир Иванович 1980

Цьорик Артем Викторович 1987

Чижевский Павел Михайлович 1978

Шевчук Савва Павлович 1972

Шлем Денис Александрович 1986

Шульгин (Шульгин) Виталий Владимирович 1976

Юрчук Андрей Дмитриевич 1975

Яблонский Владимир Викторович 1988

Якушенко Вадим Васильевич 1979

Ещенко Владимир Ильич 1963

Янков Сергей Александрович

Середюк Вячеслав Анатольевич 1967

Пшеничный Михаил Павлович 1982

Манзюк Анатолий Анатольевич 1982

Пошелюжний Юрий Павлович 1964

Бидный Роман Валерьевич 1983

Николов Михаил Михайлович 1972

Абраменко Максим Олегович 1988

Карпенко Максим Николаевич