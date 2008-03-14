Что важнее: модернизация военной техники или переход на контрактную армию

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что модернизация и закупка новой военной техники является большим приоритетом, чем переход армии на контракт.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал сегодня в ходе рабочей поездки в Житомир.

«На сегодняшний день самым приоритетным вопросом для ВСУ является глубокая модернизация и закупка новых образцов военной техники и вооружения», - сказал А.ГРИЦЕНКО. По его убеждению, это стоит выше над комплектованием армии военнослужащими-контрактниками, поскольку именно новое оружие является одним из привлекательных факторов как для военнослужащих, так и для укрепления обороноспособности страны в целом.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что если посмотреть на современные армии передовых государств, то желание военнослужащих работать именно с современной техникой и технологиями показывает, что не только из-за социальных льгот люди надевают на себя военную форму.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что не случайно профильным комитетом определена первоочередным вопросом именно модернизация существующих вооружений, разработка новых образцов на мощностях отечественного ОПК и закупкой их для украинской армии.