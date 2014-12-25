В Одессе офис волонтеров и железнодорожные пути подорваны устройствами различных типов - милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук. Он отметил, что данные производства расследует СБУ, а милиция выполняет только «отдельные поручения».

«Характер взрывных устройств – не однотипен. Взрыв в офисе волонтеров и на железной дороге – абсолютно разные взрывные устройства. Мы зафиксировали одного фигуранта, который прибыл к нам из Приднестровья, начали его отработку, даже выставили засаду в доме, в котором он мог проживать, но... По стечению обстоятельств либо не по стечению, он попал в ДТП и погиб, в районе 2-х столбов – сбила машина», - рассказал Катеринчук.

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Он добавил, что на иностранце была кобура из-под пистолета системы «Макаров», магазин от пистолета – с 8 патронами калибра 9 мм, а в арендованном им доме – арсенал боеприпасов и оружия.

«Взрыватели, которые мы у него нашли, идентичны тем, которые употреблялись при вчерашнем взрыве на железной дороге. Единственное отличие - цвет изоленты, поскольку они изготавливались вручную», - сказал Катеринчук. Он также призвал жителей региона сообщать в милицию обо всех подозрительных личностях.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 10 декабря неизвестные взорвали офис движения «Волонтерская сотня», расположенный в помещении бизнес-центра.

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24 декабря в Одессе взорвался железнодорожный путь во время прохождения грузового поезда в районе станции «Застава-1». Грузовой поезд, в составе которого находилось 52 вагона, загруженных углем, двигался в пункт назначения на ст. Измаил.

В селе Нерубайское Одесской области в доме, который арендовал 55-летний житель Приднестровья, милиция обнаружила арсенал оружия. Фигурант обнаружен мертвым 24 декабря около 5.00 на обочине автодороги «Одесса-Кучурганы». Согласно заключению эксперта, указанные травмы характерны для дорожно-транспортного происшествия.

В ходе осмотра упомянутого дома выявлено: 120 бронебойно-трассирующих патронов калибра 7,62 мм, 27 пистолетных патронов калибра 9 мм, 3 самодельных взрывных устройства с огневым способом приведения в действие, каждый из которых состоял из трех тротиловых шашек. Кроме того, - зажигательные трубки с огнепроводным шнуром к каждому взрывного устройства, 1 тротиловая шашка «Тип 400», по 4 гранаты РГД и Ф-1 с запалами, электродетонатор, элементы для прибора бесшумной стрельбы.