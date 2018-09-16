Ситуация с правами человека в Крыму не изменилась - глава миссии ООН

Миссия уже подготовила второй доклад по ситуации в Крыму.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения гуманитарных прав в аннексированном Крыму и констатирует, что ситуация на полуострове не изменилась за последние 10 месяцев.

Об этом в интервью для DT.UA заявила глава Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер.

Миссия уже подготовила второй доклад по ситуации в Крыму. В этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017-го по 30 июня 2018 года.

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Миссия ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в области прав человека и сквозь призму международного гуманитарного права (МГП). Каждая из этих систем дает определенную степень защиты жителей оккупированной территории.

Нормы МГП начали применяться, поскольку в декабре 2016 года Генассамблея ООН признала, что РФ является государством-оккупантом.

"МГП налагает на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации", — отмечает глава миссии.

"Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму. Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тысяч крымчан были призваны в вооруженные силы России. Кроме того, оккупирующее государство не должно перемещать задержанных и заключенных лиц из Крыма на территорию Российской Федерации. В реальности же люди, задержанные или осужденные с 2014 года, были перемещены на территорию РФ для того, чтобы предстать перед судом или отбывать наказание", - добавила она.