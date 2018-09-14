Миссия ООН зафиксировала 81 случай нарушения прав человека в оккупированном Крыму

В отчете также отметили семь случаев пыток в отношении задержанных.

На территории оккупированного Крыма мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что задокументировала 81 случай нарушений прав человека, из которых 62 случая произошли в период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года, и жертвами которых стали 167 человек.

Об этом говорится в опубликованном отчете на странице Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В частности, представители оккупационных "властей" РФ в Крыму нарушили права на надлежащую правовую процедуру и справедливый суд в отношении 94 человек: в некоторых случаях "приговоры были вынесены в качестве наказания за политическое инакомыслие".

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Кроме того, на протяжении отчетного периода имели место 19 безосновательных арестов и четыре случая похищений.

"К тому же в 11 случаях насильственных исчезновений, которые имели место до отчетного периода, по состоянию на 30 июня 2018 года жертвы еще числятся пропавшими без вести", - говорится в докладе.

Также в отчете указаны семь случаев пыток в отношении задержанных.

Миссия подтвердила 13 случаев перемещения в РФ задержанных в Крыму украинских граждан для участия в заседании суда или для отбывания наказания. В то же время отмечается, что фактическое количество таких случаев может быть значительно больше, поскольку оккупационные "власти" не обнародуют данные о таких перемещениях.