В Париже возле посольства РФ объявили голодовку в поддержку Сенцова

Солидарность Сенцову высказывают известные во Франции политики, общественные активисты и художники.

Вблизи российского посольства в Париже активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на RFI.

Солидарность высказывают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа менять друг друга возле представительства российской дипломатической миссии. Кинорежиссер Кристоф Ружжиа стал первым участником бессрочной голодовки у посольства, отмечает издание:

«Я сказал себе — я не понимаю, — рассказал Кристоф Ружжиа, — Почему они это делают? Его фильмы говорят о молодежи на ее языке, но не призывают к революции. Да, в них говорится о людях без будущего... Но причина его задержания была мне непонятна. И потом я погрузился в эту историю — в историю аннексированного Крыма... Но я не думал, что все зайдет так далеко. Это понимание пришло ко мне лишь 14 мая 2018 года, в день начала забастовки. До этого мы писали петиции, но это не сработало».

В 124-й день голодовки Олега Сенцова о начале акции объявил, в частности, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Среди протестующих в поддержку украинского политзаключенного перед зданием посольства есть также режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран. Организаторы акции не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке.

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По состоянию на 16 сентября 2018 года, Сенцов голодает 126-й день. Его требование — отпустить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

15 сентября в Москве задержали двух участниц акции в поддержку Сенцова.

11 сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Сенцова гипоксия. Ранее сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова тяжелое: он не может ходить, также ему не передают письма. Она сказала, что по Сенцова надо отправлять медицинский самолет.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.