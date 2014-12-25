В Черкассах изменили график аварийных отключений электроэнергии

Как сообщили в пресс-службе Черкасского горсовета, эти изменения были приняты на основании письменных обращений потребителей, которые предлагали исключить их дома из перечня аварийных отключений. Обращения поступили в Черкасский горсовет и Черкасский городской РЭС с 16 по 23 декабря.

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Перечень изменений в почасовой график аварийных отключений утвердил и.о. директора Черкасского городского РЭС при согласовании Черкасским горсоветом.

В частности, из графика отключений исключены воинская часть, два фармацевтических предприятия, где невозможно остановить технологический цикл и для обеспечения хранения медпрепаратов, которые требуют строгого соблюдения температурного режима. Также не будут отключать от электроэнергии 7 многоэтажных домов, которые имеют собственные крышные котельные, и 14-этажный дом.

В то же время в Черкассах с 24 декабря временно прекратили аварийные отключения электроэнергии, поскольку не поступала команда применять графики аварийных отключений.

Как сообщал УНИАН, с начала декабря этого года в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, связанные с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.