Украина заняла 88-е место в глобальном рейтинге качества жизни

В обнародованном ООН международном рейтинге уровня качества жизни Германия заняла 5-е место. Лидером является Норвегия, а Украина оказалась на 88-мой позиции.

Лучший индекс человеческого развития в мире зафиксирован в 2017 году в Норвегии. К такому выводу пришли авторы обнародованного в пятницу, 14 сентября, глобального рейтинга индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН (ПРООН).

Об этом пишет DW.

Согласно данным рейтинга, индекс человеческого развития в Норвегии определен на уровне 0,953. На втором месте оказалась Швейцария с показателем индекса человеческого развития в 0,944. Далее идут Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте - Германия. Уровень человеческого развития немцев авторы индекса классифицировали как 0,936.

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В первую десятку попали также Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды. Из постсоветских стран лучший показатель в этом плане зафиксирован в Эстонии - 0,871, что соответствует 30-й позиции в глобальном рейтинге. Западные соседи Украины - Польша, Словакия и Венгрия - заняли 33-е, 38-е и 45-е места соответственно.

Россия попала на 49-ю позицию, а Белоруссия - на 53-ю. Относительно Украины, то авторы индекса определили ее развитие в 0,751. Из-за такого показателя Украина оказалась на 88-м месте в списке из 189 стран. На последнем месте - Нигер.

Определяющими критериями для авторов индекса являются такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов граждан.