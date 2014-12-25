Одному из лидеров венгерской партии "Йоббик" запретили въезд в Украину
Одному из лидеров венгерской радикальной партии "Йоббик" Иштвану Саваи запретили въезд в Украину на 5 лет.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на партийное издание alfahir.hu. Иштван Саваи сказал, что решение украинской власти не имеет никаких оснований и оправдания. Ведь это касается его личной жизни, поскольку его супруга из Закарпатья, является местной венгеркой и гражданкой Украины.
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Подобная участь постигла и другого представителя "Йоббик" - Лоранта Гегедюша. Последний узнал об этом только границу. Однако никаких объяснений по этому поводу политик не получил.
До этого нескольким членам партии, в том числе Иштвану Саваи, был запрещен въезд в Румынию сроком на год.
Напомним, что Иштван Саваи неоднократно подчеркивал, что цель партии "Йоббик" - это создание русинско-венгерской автономии на территории Закарпатья.