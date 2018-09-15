События недели: версия читателей УНИАН - смертельное ДТП в Одессе, страсти вокруг автокефалии, презентация новых iPhone и приключения ГРУшников в Солсбери

На этой неделе читатели УНИАН следили за смертельным ДТП в Одессе, схожее с прошлогодней харьковскойтрагедией, когда автомобиль Зайцевой врезался в группу людей на тротуаре. И хотя жертв в Одессе, к счастью, оказалось меньше, чем в Харькове, постоянство, с которым происходят подобные происшествия, ужасает.

Как и в Харькове, авария в Одессе на 6-й улице Фонтана произошла на т-образном перекрестке. При столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. Автомобиль BMW на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение со «Шкодой», уже выехавшей на перекресток на свой «зеленый» с перпендикулярной улицы, после чего его отбросило на пешеходную зону.

На месте ДТП погибли два человека, еще четыре оказались в больнице, в том числе пассажирка BMW. Изначально была информация о третьей жертве автопроисшествия, которая умерла в карете «скорой помощи», но вскоре в полиции опровергли эту информацию. Все жертвы ДТП – из числа пешеходов, водитель-гонщик, по первоначальной информации, в ДТП не пострадал.

Однако, по словам свидетелей, очевидцы едва не устроили над ним самосуд. Более того, якобы водителя «немца» привели на место аварии, где лежали погибшие и раненые. «Смотри, гад, что ты наделал!», - твердили ему люди.

Позже главный врач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу №1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших - двоих водителей, девушку, которая была пассажиром «БМВ», а также двоих пешеходов. В частности, у водителя «БМВ» диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи его доставили в ИВС. Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший - курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения, который находится в военном госпиталес переломы обеих голеней.

Любопытно, что, по словам очевидцев трагедии, на место аварии приезжали знакомые водителя-виновника ДТП из «BMW-клуба».Такой визит «одноклубников» почти не удивляет, поскольку, по данным СМИ, за рулем BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ, находился 27-летний одессит Олег Семиренко – любитель уличных гонок, о чем свидетельствуют видео и фото, выложенные в соцсетях.

Помимо гонок, Семиренко также любил дрифтовать. На одном из опубликованных видео видно, как его автомобиль дрифтует днем на трассе, а затем разгоняется до более 200 км/ч, ставя под угрозу безопасность движения.

Вскоре открылась еще одна интересная деталь. Оказывается, это не первое ДТП с участием Олега Семиренко. Немногим более года назад он уже попадал в идентичную аварию, которая чудом обошлась без жертв. На Южной дороге в Одессе горе-водитель также влетел в остановку общественного транспорта в результате столкновения с ToyotaYaris. К счастью, тогда на остановке не оказалось людей. Однако тогда водитель-нарушитель остался безнаказанным и продолжал систематически нарушать правила дорожного движения, более того, постоянно участвовал в незаконных автогонках по улицам Одессы.

Более того, свидетели уверяют, что от задержанного пахло алкоголем. Экс-советник главы полиции Одессы Владислав Сердюк также сообщил, что экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW. Впрочем, официального подтверждения от правоохранителей или врачей этой информации пока нет. 10 сентября водителя BMW взяли под стражу без права на залог.

Хотелось бы верить, что это ДТП в Одессе послужит уроком для других водителей, они станут более осторожными и наконец-то выбросят из головы всю чушь о своих «отличных» водительских навыках. Впрочем, что можно говорить об учебе на чужих ошибках, если украинцы упорно не хотят делать выводы даже из своих собственных. Ну, а пока на дорогах – тотальная безнаказанность и наплевательское отношение к ПДД – такие трагедии будут, к сожалению, повторяться.

Также на этой неделе состоялась традиционная презентация новинок Apple. «Яблочная» корпорация 12 сентября 2018 в зале Театра Стива Джобса (Купертино, США) презентовала три iPhone и смарт-часы Apple WatchSeries 4.

Началось действо с презентации новой модели умных часов Apple WatchSeries 4, которые смело можно назвать «мини-доктором». В Apple Watch встроили новый сенсор сердцебиения.Теперь они могут следить за сердечным ритмом и строить электрокардиограмму, а еще отслеживать первые симптомы заболеваний.

После часов наступил самый долгожданный момент – презентация новых iPhone. Перед презентацией уже традиционно ходило множество слухов о том, какими же будут самые желанные смартфоны в мире. Одной из загадок было имя новых моделей. В прошлом году компания представила iPhone 8 и iPhone X, пропустив при этом «девятку». Поэтому, среди возможных «имен» упоминалось и iPhone 9, и iPhone Xs, iPhone XS Plus и даже iPhoneXс. К слову, если вы все еще путаетесь, напомним, что линейка X – это не «икс», а «10».

Итак, Apple представила новые смартфоны линейки iPhone Xs и iPhone XS Max. Их в Apple назвали самым продвинутым iPhone, который создавала компания. В новых iPhone будет две сим-карты. Такжеони не боятся воды – новые айфоны могут погружаться на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут. Но стоимость «яблочных» продуктов всегда была не маленькой, и сейчас iPhoneXsбудет стоить 1000 долларов и Max версия - 1099 долларов (с минимальным объемом памяти).

Для тех, кто все же хочет иметь свое «яблоко», но не готов выкладывать тысячи долларов, команда Apple подготовила более бюджетную версию за 749 долларов (с минимальным объемом памяти) - iPhone XR. У этой версии iPhone экран LCD вместо OLED (такой же в iPhone 8), боковые рамки из алюминия, а не стали. Его основная камера одинарная, а не двойная. В новой модели также встроен новый мощный процессор — A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения.

Новая линейка смартфонов получила традиционную порцию критики в свой адрес. Как отметили аналитики западных специализированных порталов, «купертиновцы» не стали особо извращаться и показывать что-то принципиально новое, а всего лишь доработали iPhone выпуска-2017. Также в Apple в очередной раз отказались от «заветов Стива Джобса», вняли просьбе фанатов и впервые за всю историю своих гаджетов, реализовали функцию двух SIM-карт. Помимо этого, эксперты раскритиковали решение инженеров корпорации поставить на iPhoneXs и iPhoneXsMax новейший процессор A12 Bionic, способный выполнять триллионы операций в секунду. Они считают, что для среднестатистических пользователей этот процессор является чересчур мощным.

Здесь стоит отметить, что все новые «фичи», которые уже давно используются другими, Apple преподносит как инновации, да и то – с нюансами. Компания продолжает «дозированно» внедрять новшества, вынуждая, тем самым, обновлять технику раз в 1-2 года, чтобы идти в ногу со временем. Несмотря на это, продукты Apple всегда чем-то отличались от других. Более подробно о новинках самой дорогой корпорации можно в нашей публикации « Новинки Apple: компания пробует удивить фанатов малозаметными инновациями ».

Украинцам новые iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и AppleWatch станут доступны в первой половине октября. Стоимость iPhone XR будет стартовать от 29 тысяч 999 гривен, iPhone XS - от 39 тысяч 999 гривен, iPhone XS Max - от 44 тысяч 999 гривен. AppleWatch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 тысяч 990 гривен. Что ж, на фоне этих цен, в соцсетях фанатам яблочной техники в шутку уже рекомендуют «готовить почки». «Главное, перед покупкой iPhone XS Max– купить AppleWatchSeries 4, «чтобы часы успели зафиксировать инфаркт»», – шутят в сети.

После презентации новых моделей iPhone акции корпорации Apple подешевели на 1,24 процента, до 221,07 доллара за акцию. Однако уже по состоянию на пятницу их стоимость составляет 226,41 доллар, что даже выше, чем было в день презентации перед ее началом. Здесь стоит напомнить, что в начале августа компания стала самой дорогой в мире - это первая американская корпорация, стоимость которой оценивают в один триллион долларов.

За все время компании удалось продать 2 млрд устройств на базе iOS. Но аналитики отмечают, что это не только достижение, но и тревожный сигнал для инвесторов, поскольку поддерживать темпы роста при таких объемах сложно. Рынок смартфонов достиг точки насыщения, а восхищения новые модели вызывают все меньше: лучшие времена ушли вместе с iPhone 5 и 6. Чтобы сохранить продажи, Apple существенно сократила линейку доступных устройств и одновременно стандартизировала их. В этом году из продажи убрали iPhone SE и iPhone 6s. В 2019 году уйдут iPhone 7 и 7 Plus, а, в случае удачного запуска Xs/XR, и восьмые iPhone.

Эксперты считают, что компания «затеяла большую уборку». С сайта исчезла беспроводная зарядка AirPower для iPhone, часов и наушников. По слухам, их признали слишком амбициозным. Сентябрьская презентация также обошлась без «еще одной вещи», хотя от Apple ждали анонса наушников AirPods 2, обновления ноутбуков и Macmini. Ни один из этих продуктов не является абсолютным приоритетом для компании. Аналитики уверены, что Apple ищет новые многомиллиардные рынки и возможности. Насколько можно судить по небольшим утечкам, в Apple считают важными медицинские технологии в виде мониторинга здоровья в содружестве с медиками. Также приоритетным считаются аксессуары для работы с дополненной реальностью. Еще одним важным направлением называют беспилотные автомобили и их персональные помощники.

Также на этой неделе читатели УНИАН продолжали следить за перипетиями вокруг предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Так, Вселенский патриархат назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине. В частности, интересы Константинополя в Украине будут представлять архиепископ Даниэль из Памфилона (США) и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада). Как объяснили в УПЦ КП, для светской аудитории функции экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями чрезвычайного и полномочного посла.

И тут РПЦ, нежелая терять столь лакомую и значительную зону влияния, как Украина, опустилась уже до прямых угроз в адрес Вселенского патриархата. В частности, в РПЦ пригрозили разорвать отношения Константинополем в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что Константинополь поступает вне рамок «канонического поля». И вообще, Вселенский патриарх поступает «подло и вероломно» по отношению к позиции Москвы о предоставлении автокефалии УПЦ КП. Более того, это якобы легитимирует церковный раскол. В принципе, вполне типичная реакция «капризного ребенка»официальных деятелей России - будь то церковная сфера или политическая - когда что-то идет не так, как им хочется.

Подлили масла в огонь и в США заявив, что будут поддерживать Украину в получении права иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь и готовы помочь Украине в имплементации томоса об автокефалии Украинской православной церкви после принятия решения о его предоставлении.

На этом фоне в украинском филиале РПЦ - УПЦ МП - успели выступить с заявлением о том, что предстоятелям православных поместных церквей стоит собраться на Собор для обсуждения решения патриарха Константинопольского Варфоломея о назначении своих экзархов в Киеве. Вслед за РПЦ, УПЦ МП повторили слова об«антиканоничности» действий патриарха Варфоломея, а также решили, что Константинопольский Патриархат в своих действиях должен бы советоваться с Московским патриархатом, решая «маленький вопрос украинского раскола».

Более того, в УПЦ МП заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха и пугают тем, что «в семьях украинцев начнутся опять споры, будут опять захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, будут конфликты». Более того, в УПЦ МП неоднократно угрожают тем, что, в случае предоставления томоса об автокефалии украинской церкви, начнутся захваты их храмов и особенно лавр, которые представители Московского патриархата не планируют отдавать, удерживая любой ценой.

В свою очередь, в УПЦ Киевского патриархата напомнили московским церковникам о том, что у них в Украине нет никакого собственного имущества, поскольку, по действующему украинскому законодательству, право собственности на имущество признается только за общинами, приходами, братствами, монастырями, но не за церковью в целом.

Воинствующие заявления РПЦ и их верных сатрапов из УПЦ МП не остались без внимания и в Константинополе. Так, архиепископ Тельмиский Иов (Геча) напомнил, что абсолютно все современные православные автокефалии, кроме древних патриархатов, были созданы томосомКонстантинопольской церкви и акцентировал на том, что Украина является безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата. Он подчеркнул, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию украинской, как и любой иной церкви, ибо это является прерогативой Константинопольского патриархата, как первого среди православных центров в мире.

Более того, архиерей обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет. «Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии», - отметил он.

И, вот, в пятницу, 14 сентября, синод РПЦ показал всю серьезность своих «обидок» и принял решение прекратить вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением. Кроме этого, с этого дня РПЦ прекращает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.

На самом деле, это очень серьезный шаг со стороны РПЦ. Ведь, с точки зрения церковного права, отказ от поминовения на литургии имени константинопольского патриарха - серьезное нарушение. Серьезное настолько, что нарушитель теряет каноническое право быть главой митрополии и подлежит церковному суду. Тем более, как пояснил ранее религиевед Сергей Чапнин, именно по этой причине глава УПЦ МП Онуфрийгреками определен как «неканоничный».

История с предоставлением автокефалии принесет еще много скандалов, особенно на фоне агрессивной реакции со стороны РПЦ и УПЦ МП, не желающих идти на уступки и заняв позицию «или по-нашему, или никак».

Еще одной интересной темой этой недели, которую отслеживали наши читатели, стало увлекательное 2-дневное путешествие российских ГРУшников в Солсбери, проездом через Лондон. Для тех, кто позабыл – в начале сентября полиция Великобритании назвала имена, показала фото, а также маршрут передвижения двух россиян, которых подозревают в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери нервнопаралитическим веществом «Новичок».

Любителями готической архитектуры Солсбери оказались Александр Петров и Руслан Боширов. Власти Британии окрестили их сотрудниками ГРУ России и основную ответственность за отравление Скрипалей возложили на президента РФ Владимира Путина. Более того, пообещали задержать их, как только они покинут территорию РФ. Сам Путин позже заявил, что эти два человека найдены, но никакого отношения к российским силовым структурам они не имеют. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», – добавил российский президент.

Как результат, 13 сентября на российском пропагандистском телеканале состоялось «шоу» с участием Петрова и Боширова, на котором они поведали миру слезливую историю о том, как оказались в Солсбери. По их словам, посетить этот «прекрасный туристический город» им «давно советовали друзья». Особое желание посетить Солсбери вызвал «известный на всю Европу собор» со своим 123-метровым шпилем.«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.

Но полюбоваться шпилем им помешала, как они говорят, плохая погода – в первый день они промокли под снегом, на второй день они все же посмотрели собор, но погода тоже была «не очень».

Также они отрицают свою причастность к ГРУ и прокомментировали версию британской полиции о том, что яд семейства «Новичок» перевозился во флаконе из-под духов Nina Ricci. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — сказал Боширов, отвечая на вопрос, были ли у них духи.

Британский МИД назвал интервью Петрова и Боширова лживым и искажающим информацию, а также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжают считать двоих россиян основными подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил интервью россиян с историями о российских военных «отпускниках» во время вторжения на Донбасс в 2014 году: «В последний раз российские военные утверждали, что они в отпуске, когда в 2014 году вторглись в Украину. Пора остановить фейковые телешоу - мир разоблачил Россию».

Пользователи соцсетей также не верят в невиновность россиян, которые заверяют, что они «бизнесмены и приехали оторваться в Лондоне, ну, и посетить знаменитый собор», и взорвались шутками на эту тему и порцией «фотожаб».

Что ж, куда в дальнейшем заведет история о том, как два мужчины приехали в маленький британский город смотреть на шпили, посмотрим. Но Боширову и Петрову путь в нормальные страны отныне заказан, а как сложится их дальнейшая жизнь в России - тоже не совсем понятно. Слишком уж засветились эти «Биба и Боба» даже для того, чтобы их по-тихому «убрать». Сама Москва, сделав «шоу» с участием, по большому счету, убийц, в очередной раз показала свое наплевательское отношение ко всему миру.

Также на этой неделе произошли не менее интересные события, которые, впрочем, не нашли большого отклика в сердцах наших читателей.

Так, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подозрение о «незаконном обогащении» десять лет назад, «пользовании или приобретении» машины для брата и «недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».

Как рассказали в НАБУ, по данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года, как минимум, 3,45 млн грн. Отмечается, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Также в НАБУ заявили, что информация, которую распространяет министр инфраструктуры относительно содержания сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.

В «Народном фронте», чьей креатурой является Омелян, тут же назвали действия НАБУ по Омелянуполитически мотивированным. В защиту «любителя гиперлупа» стал также народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, заявив о готовности взять министра на поруки. В целом, стоит отметить особую активность «радикалов» в поддержке Омеляна. Лидер РПЛ Олег Ляшко в сопровождении коллег по фракции лично пришел в суд выразить ему поддержку. Также на поруки Омеляна захотел взять и министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Прокуратура же настаивала на применении к Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, считая, что менее жесткая мера не обеспечит должное процессуальное поведение подозреваемого.

В итоге, в пятницу Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Владимиру Омеляну в виде личного поручительства министра Жданова, а также нардепа от НФ Федора Бендюженко. При этом, министр должен будет являться по первому требованию к детективам НАБУ, сообщать Бюро об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорта. Кстати, дело Омеляна, по некоторым данным, рассматривала судья, которую подозревают в том, что она забыла задекларировать 40 тысяч долларов. Такой себе замкнутый круг украинских коррупционных будней.

Желание взять Омеляна на поруки еще раз показывает, что «фронтовики» своих стараются не бросать. Как тут не вспомнить прошлогоднюю историю, когда некоторые министры и депутаты от «Народного фронта» захотели взять на поруки бывшего народного депутата от «Народного фронта» Николая Мартыненко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Тогда также «отметился» Игорь Жданов, и герой нынешних событий – Владимир Омелян.

Сам министр инфраструктуры во время судебного заседания сравнил уголовное производство по нему с борьбой «с бабушками в подземных переходах» в то время, когда «разворовываются миллиарды, десятки миллиардов».Конечно, можно понять обиду Омеляна на НАБУ, создание которого он сам, в свое время, поддерживал. Но министру также следовало бы помнить, что коррупция – это не только «десятки миллиардов», но и «бабушки в переходах», которые регулярно «башляют» разным участковым и прочим «ответственным» за то самое место в переходе. А бороться нужно с любой коррупцией.

Вряд ли расследование против Омеляна приведет к его принудительной отставке. Сам министр заявил, что уходить не собирается. Правда, тут же добавил, что ему «эта должность опротивела до печенок». Да и фракция «Народного фронта» до последнего будет сопротивляться, шантажируя добить и так шатко-валко существующую в парламенте коалицию. Сторонам остается только договариваться, и убрать Омеляна получится, скорее всего, только в том случае, если его место займет другой человек от НФ.

В этом контексте хочется вспомнить еще об одном скандале, который уже год тлеет в Украине, и на этой неделе начал разгораться вновь. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина еще в 2017 году просил инициировать в отношении него расследование, чтобы доказать, что материал журналистов о его незаконном обогащении не соответствует действительности. И вот, 7 сентября НАБУ составило в отношении него подозрение в незаконном обогащении - санкция статьи предусматривает 5-10 лет лишения свободы.

Внимание следователей Демчина привлек после выхода в 2017 году журналистского расследования «Слідства.Інфо» «Демчина из другой жизни»: тайные состояния скандального заместителя председателя СБУ. Тогда говорилось, что, несмотря на небольшие официальные доходы, гражданская жена Демчиныявляется владелицей элитных автомобилей: RangeRover 2016 года стоимостью около 100 тысяч долларов, Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на 100 тысяч долларов, Mazda 2014 года и скромнее Peugeot 2012 года выпуска, и живет в роскошном загородном поместье.

Позже, 31 мая 2018 года вышло расследование журналистов программы «Схемы» «Часовой коррупции в СБУ». В нем говорилось, что Демчина, «находясь под следствием, пошел на повышение и обзавелся новым элитным имуществом». Сам Демчина подал в суд на журналистов, проводивших расследование против него расследование.

Но после того, как НАБУ составило в отношении него подозрение, Демчина заявил о своей невиновности и попросил генпрокурора провести расследование действий… детективов НАБУ. В ГПУ долго возиться не стали и открыли дело по двум статьям, по которым уже детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Также читатели УНИАН слабо интересовались темой лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Хотя это - беспрецедентное для ЕС событие.

Так, 12 сентября большинство членов Европарламента поддержали применение статьи 7 Лиссабонского соглашения против Венгрии, которое предусматривает порядок введения санкций против стран-участниц за грубые нарушения принципов ЕС. Это первый случай в истории европейского сообщества, когда евродепутаты обратились к статье 7.

Перед голосованием премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский парламент в попытке «шантажировать» Будапешт и добавил, что доклад о нарушениях свобод «оскорбляет Венгрию и оскорбляет честь венгерской нации». А уже после принятия решения Европарламентом Орбан заявил, что возглавляемая им партия «Фидес» может выйти из состава Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей партии Европы. В Будапеште также назвали решение ЕС мелкой местью европейских политиков за миграционную политику Венгрии и пригрозил ответными мерами.

Напомню, Венгрия, а также ряд других восточно- и центральноевропейских стран активно выступают против миграционной политики ЕС, отказываясь принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Как бы там ни было, решение Европарламента не предусматривает немедленного введения наказаний. Его должны единогласно поддержать лидеры 28 стран-участниц Евросоюза. И на этом этапе введение санкций может заблокировать Польша, которая уже спела выразить свою поддержку Будапешту. Поэтому это, скорее, является «последним предупреждением» венгерскому правительству евроскептиков и доказательством того, что в ЕС настроены решительно.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий