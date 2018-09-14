"Борьба с бабками в подземных переходах": Омелян охарактеризовал дело против него

Министр инфраструктуры считает, что открытие уголовного производства в отношении него является подтверждением несовершения им правонарушений на должности министра.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сравнивает уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабушками в подземных переходах".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Омелян сделал в Соломенском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения для министра.

"Я лично боролся за Национальное антикоррупционное бюро Украины, за независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за то, чтобы было надлежащее финансирование и было беспристрастное отношение к людям. То, что происходит сейчас, - это охота. Это мне напоминает борьбу с бабушками в подземных переходах. Потому что, когда разворовываются миллиарды, десятки миллиардов, а делают все, чтобы опорочить репутацию министра и показать, что он не достоин своей должности, а придут другие, которые быстро наведут порядок, - я считаю, это дорога в никуда. В первую очередь, для НАБУ", - заявил Омелян.

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По его словам, данное дело является подтверждением того, что он не совершил правонарушений на должности министра.

"Сегодняшним обвинением я получил от НАБУ и САП индульгенцию, что я не совершил никаких правонарушений, находясь на должности министра инфраструктуры Украины. Никаких. Проверили все - с 2000 по 2018 год включительно. Если бы была бы хотя бы тень подозрения, я думаю, дело было бы гораздо громче и интереснее", - сказал Омелян.

"Я понимаю, что мое сегодняшнее выступление спровоцирует очередной виток ненависти в отношении меня. Я понимаю, что новые дела обязательно будут", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.

Прокуратура требует применить к Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. По мнению прокурора САП, менее жесткая мера пресечения, в частности, поручительство или личное обязательство, не обеспечит должное процессуальное поведение подозреваемого.

Также прокурор попросил обязать Омеляна сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать все свои паспорта, в частности, для выезда за границу. При этом прокурор считает, что препятствий для командировок Омеляна не будет, если министр будет предоставлять подтверждение цели выезда за границу.