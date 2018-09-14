Будапешт пригрозил ЕС ответными мерами из-за штрафной процедуры в отношении Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вероятности выхода членов "Фидес" из крупнейшей политической партии в Европарламенте.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что возглавляемая им партия "Фидес" может выйти из состава Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей партии Европы, объединяющей христианско-демократические и консервативные партии Европы.

Вероятность выхода членов партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" с ЕНП составляет 50 процентов, заявил Орбан, пишет DW.

Накануне вечером Орбан общался с однопартийцами на закрытом заседании фракции "Фидес" в венгерском парламенте. Там он высказал предположение, что решение Европарламента о штрафной процедуре в отношении Венгрии обосновано тем, что "немецкий канцлер Ангела Меркель решила наказать правительство Орбана".

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Официально правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружественно настроенных по отношению к мигрантам. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто. Будапешт примет решение о шагах в ответ на это решение 17 сентября. Орбан подчеркнул, что ожидает "серьезных юридических дебатов" по этому вопросу.

Напомним, 12 сентября Европейский парламент поддержал начало дисциплинарной процедуры в отношении Венгрии из-за угрозы подрыва венгерским правительством европейских ценностей - уважения к демократии, правового государства и прав человека. За такое решение проголосовали 448 депутатов ЕП, против - 197, воздержались 48 евродепутатов. Для результативного голосования необходимо было две трети голосов.

Теперь Совет ЕС будет решать, будет ли запущена против Венгрии штрафная процедура согласно статье 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет, среди прочего, лишить страну голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснения своих действий.