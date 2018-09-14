Суд начал избирать меру пресечения министру инфраструктуры Омеляну (онлайн-транляция)

В начале судебного заседания ни одна из сторон не заявила отводов.

Cоломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Как передает корреспондент УНИАН, Омелян присутствует в судебном заседании.

В начале судебного заседания ни одна из сторон не заявила отводов.

Ходатайство рассматривает судья Анна Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

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По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.