Суд начал избирать меру пресечения министру инфраструктуры Омеляну (онлайн-транляция)
Cоломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Как передает корреспондент УНИАН, Омелян присутствует в судебном заседании.
В начале судебного заседания ни одна из сторон не заявила отводов.
Ходатайство рассматривает судья Анна Сергиенко.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.
Читайте такжеСАП будет просить для Омеляна залог в 5 миллионов гривень - СМИ
По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.
Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.
Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.