Стало известно, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине

Киевский патриархат выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета.

Киевский патриархат после томоса будет выдвигать кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

"Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним по опыту и качествам как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - сказал Зоря.

Он добавил, что до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никого другого не предлагали.

"Никакой другой кандидатуры никто не выдвигал. Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран", - сказал Зоря.

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Когда украинским православным стоит ждать провозглашения автокефальной церкви, почему следует снять анафему с патриарха Филарета, и как можно будет перейти из Московского патриархата в поместную украинскую церковь, читайте в интервью спикера Киевской патриархии "Украинской правде".

Напомним, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года.

7 сентября глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на официальное сообщение секретаря Синода сообщил, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве.

В РПЦ возмутились экзархами в Киеве и пригрозили "ответными действиями".

Также РПЦ грозилась разорвать отношения с Константинополем, если УПЦ получит автокефалию.

Позже в УПЦ МП заявили, что нужно созвать Собор из-за экзархов Константинополя.

В Киевском патриархате убеждены, что раскола церкви после томоса, которым сейчас пугает Московский патриархат, не будет, просто УПЦ МП может отойти от общения.