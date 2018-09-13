The Guardian: Смешное интервью агентов-неудачников ГРУ указывает на страшные дела в Москве

Если Путин действительно приказал убить Скрипаля, тогда он дурак, которому наплевать на свою страну, если же нет, тогда ситуация даже хуже как для россиян, так и для всего мира.

За какую-то минуту история об отравлении в Солсбери стала еще более странной. Двое мужчин, которых королевская прокуратура Великобритании назвала основными подозреваемыми в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, появились на публике.

После оглашения подозрений один из них – Александр Петров – сказал российскому телевидению, что даст интервью «где-то через неделю», будто у него были какие-то более важные дела, чем тот международный ордер на арест с его именем. Во всяком случае, подозреваемым нужно было многое объяснить. Например, как так случилось, что номера их паспортов отличаются лишь одной цифрой?

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что Владимир Путин очень спокойно отмахнулся от вопросов о подозреваемых в убийстве россиянах во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Он признал, что в Москве знают об этих мужчинах, но якобы они ничего не совершили. При этом Путин предложил подождать, когда сами обвиняемые выйдут и расскажут свою версию истории.

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«Членов оппозиции это не убедило. Получается, если ты политический активист в России, который раздает листовки на митингах, то спецподразделение полиции может выбить твою дверь еще до захода солнца. Но если иностранная страна обвинила тебя в попытке жестокого убийства на ее территории, то президент пригласит тебя вежливо поговорить с прессой», - пишет издание.

И вот наконец подозреваемые заговорили. Интервью, которое они дали государственному телеканалу RT, было переполнено противоречиями настолько, что даже директор канала Маргарита Симонян едва сдерживала смех. Двое подозреваемых клялись, что дважды ездили в Великобританию, чтобы посмотреть на «знаменитый 123-метровый шпиль церкви" в Солсбери. Путая и неправильно произнося названия мест, они настаивали, что вся ситуация – это какое-то недоразумение. А они якобы просто двое честных бизнесменов среднего звена, которые ездили в отпуск. Похоже, горе-агенты не смогли убедить даже ярых сторонников Путина.

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То, что весь мир считает очередной «российской кампании дезинформации», в самой России рассматривают как отчаянную клоунаду в абсолютно проигрышной ситуации. Противоречивые заявления на пресс-конференциями, смешные мемы и нетипичное молчание МИД России в социальных сетях разоблачали глубокую уязвимость.

Российские дипломаты просто не знают, как реагировать на британские обвинения. Ведь «соседи», как они называют шпионов в своих посольствах, никогда не вводят их в курс дел своих операций. И оперативники, которые приехали убивать Скрипаля, не были исключением. Российские дипломаты, как и все другие государственные служащие, очень плохо справляются с кризисным пиаром. Поэтому клоунада, которую даже сторонники российского правительства считали безполезной, - это все, что российский МИД смог предложить. Потому что просто признать все публично – не вариант. Поэтому тролли и российские СМИ будут продолжать отрицать очевидное, потому что это все, что они могут.

Теперь вырисовываются два возможных объяснения, как произошла история с отравлением на самом деле. И ни одна из них не дает оптимистичной картинки. Если ненависть к перебежчикам заставила Владимира Путина позволить убить Скрипаля, тогда российскому президенту, очевидно, не хватает стратегического видения. Получается, он поставил свои эмоции выше долгосрочных национальных интересов своей страны. Если он не ждал введения всех санкций, а также высылки всех дипломатов и усиления глобальной оппозиции к России, или же если ему просто было наплевать, тогда любые разумные контакты с ним просто невозможны. Все уже хорошо поняли, что российский президент сам верит фейковым новостям своих ручных СМИ и убежден в правдивости разных скользких теорий заговора.

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Если же Путин не приказывал убить Скрипаля, тогда ситуация еще хуже как для России, так и для мира. Ведь это означает, что Путин не контролирует собственный аппарат спецслужб, которые позволяют себе без его ведома устраивать глупые операции за рубежом. Одним из эпизодов в подтверждение такого сценария издание называет видео, записанное начальником национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Похожий на пародию на главарей южноамериканских военных хунт, он угрожал физической расправой оппозиционерам.

Россией управляют монстры. И все они: начальники армии и спецслужб, погрязшие во внутренних конфликтах, могущественные олигархи, жадные чиновники, - сделают все возможное, чтобы сохранить свою позицию и подорвать соперников. Потому что в мире, где все всем враги, они просто не могут отступить ни на дюйм.