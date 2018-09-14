Министр молодежи и спорта Жданов заявил о желании взять Омеляна на поруки (видео)

С соответствующим заявлением Жданов уже обратился в Соломенский суд Киева.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов хочет взять на поруки главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которому НАБУ вручило подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

С соответствующим заявлением Жданов уже обратился в Соломенский суда Киева, где сегодня, 14 сентября, выбирают меру пресечения Владимиру Омеляну. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Мне эта должность опротивела до печенок": Омелян не собирается уходить в отставку из-за расследования НАБУ

Напомним, утром 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины объявили подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Ему инкриминируют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

По данным НАБУ, в 2015 году Омелян получил активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы: внедорожник BMW X5 2015 года выпуска и наличные деньги (90 тысяч долларов и 25 тысяч евро).

Сам чиновник считает дело против него сфабрикованным и связывает его с приближением выборов 2019 года.