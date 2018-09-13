"Готовьте свои почки": как соцсети отреагировали на новинки Apple

Некоторые пользователи отличились ироничными комментариями по поводу цен на смартфоны – особенно активными были любители бюджетных гаджетов от китайских производителей.

Накануне, 12 сентября вечером прошла долгожданная презентация Apple, на которой были представлены новые iPhone и умные часы, что традиционно вызвало массу комментариев в социальных сетях.

Так, были представлены новые iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новые Apple Watch.

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Некоторые пользователи отличились ироничными комментариями по поводу цен на гаджеты – особенно активными были любители бюджетных смартфонов от китайских производителей. Фанатам яблочной техники в шутку рекомендуют "готовить почки".

Также обсуждали революционное для Apple нововведение в виде двух сим-карт, как у китайских смартфонов, и шутили по поводу Apple Watch Series 4, которые могут отслеживать первые симптомы заболеваний, делать ЭКГ и звонить в службу спасения. "Главное перед покупкой iPhone XS Max – купить Apple Watch Series 4, "чтобы часы успели зафиксировать инфаркт", – шутят в сети.

Главное - перед покупкой iPhone XS Max за 128.000 рублей купить Apple Watch Series 4 чтоб часы успели зафиксировать инфаркт. pic.twitter.com/0Xlu1fSx5v — Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.

Купил iPhone за 128 тысяч, купишь и быструю зарядку за 5, нищеброд. — Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.

В стрічці знов якась суцільна #зрада про Apple, все їм не так і знову Apple не вгодив. Моделі назвали не так, дизайн не такий, як треба. Дивно, чому ці люди досі не працюють у відповідних підрозділах в Apple? 🤦🏻‍♂️ — Сергій Макаренко (@SerhiyMakarenko) 13 вересня 2018 р.

Новые функции Apple Watch:

2018: ЭКГ

2019: Непрямой массаж сердца

2020: Составление завещания

2021: Принести Полисорб и спасти от отравления pic.twitter.com/L0tjnnRu8q — Полисорб (@polisorb_rus) 13 вересня 2018 р.

2018 год: apple сделала телефон на 2 симки. Awesome — ykoloskov (@y_koloskov) 13 вересня 2018 р.

Цікавий факт. Користувачі Android перед смертю шкодують про те, що не користувалися Apple. — @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 13 вересня 2018 р.

Мне нравятся продукты #apple , но это уже перебор , смартфон ценой как хороший ноутбук. — Алексей (@Randomistake) 13 вересня 2018 р.

Apple выпустили 3 новых айфона х с практически идентичной прошлому поколению начинкой. Мдамс — Чебуп Ицца (@Chebupicca) 13 вересня 2018 р.

Мы в Apple с гордостью представляем вам новый Iphone Xer...))) — Герой на героине (@x1stention) 13 вересня 2018 р.

Презентация #Apple напоминает мне как в детстве я часами смотрел на витрины телефонов, которые не мог купить; только теперь не я один так делаю, а вместе с миллионами бюджетников — Serov (@blueberry_pie1) 13 вересня 2018 р.

Apple представил айфон Xs, но как бы сказали парни 2XL. — Злая сука 😈 (@serikova_galina) 13 вересня 2018 р.

Очень жаль владельцев Х, купить мобилу за 100к и через год осознать что она снята с производства.

Apple, 👏🏻👏🏻👏🏻 — Obe_kanobe (@KanyRut) 13 вересня 2018 р.

Помню, папа рассказывал, как они в 60х ходили всем районом к другу, послушать СТЕРЕО записи и охеревали от того, что в ушах разные звуки. Вот и у Apple теперь так, всего 50 лет прошло. Невероятно. — Dmitry Lebedev (@Omelyanko) 13 вересня 2018 р.

В Apple Watch меня больше всего бесит, что у меня нет на них денег. - https://t.co/u39X1WPH0i — Александре Хорошо (@alexgooood) 13 вересня 2018 р.

Свидания двух фанатов продукции Apple

- Я тебя люблю!

- Ты врешь - по твоей кардиограмме этого не заметно. — Ordozz (@ordozz) 13 вересня 2018 р.