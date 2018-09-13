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"Готовьте свои почки": как соцсети отреагировали на новинки Apple

11:21, 13 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Накануне, 12 сентября вечером прошла долгожданная презентация Apple, на которой были представлены новые iPhone и умные часы, что традиционно вызвало массу комментариев в социальных сетях.

Так, были представлены новые iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новые Apple Watch.

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Некоторые пользователи отличились ироничными комментариями по поводу цен на гаджеты – особенно активными были любители бюджетных смартфонов от китайских производителей. Фанатам яблочной техники в шутку рекомендуют "готовить почки".

Также обсуждали революционное для Apple нововведение в виде двух сим-карт, как у китайских смартфонов, и шутили по поводу Apple Watch Series 4, которые могут отслеживать первые симптомы заболеваний, делать ЭКГ и звонить в службу спасения. "Главное перед покупкой iPhone XS Max – купить Apple Watch Series 4, "чтобы часы успели зафиксировать инфаркт", – шутят в сети.

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Новость в сюжете: Презентация iPhone 2018
Теги: #смартфон#Apple iPhone