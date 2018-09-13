"Готовьте свои почки": как соцсети отреагировали на новинки Apple
Накануне, 12 сентября вечером прошла долгожданная презентация Apple, на которой были представлены новые iPhone и умные часы, что традиционно вызвало массу комментариев в социальных сетях.
Так, были представлены новые iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новые Apple Watch.
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Некоторые пользователи отличились ироничными комментариями по поводу цен на гаджеты – особенно активными были любители бюджетных смартфонов от китайских производителей. Фанатам яблочной техники в шутку рекомендуют "готовить почки".
Также обсуждали революционное для Apple нововведение в виде двух сим-карт, как у китайских смартфонов, и шутили по поводу Apple Watch Series 4, которые могут отслеживать первые симптомы заболеваний, делать ЭКГ и звонить в службу спасения. "Главное перед покупкой iPhone XS Max – купить Apple Watch Series 4, "чтобы часы успели зафиксировать инфаркт", – шутят в сети.
Главное - перед покупкой iPhone XS Max за 128.000 рублей купить Apple Watch Series 4 чтоб часы успели зафиксировать инфаркт. pic.twitter.com/0Xlu1fSx5v— Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.
Купил iPhone за 128 тысяч, купишь и быструю зарядку за 5, нищеброд.— Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.
В стрічці знов якась суцільна #зрада про Apple, все їм не так і знову Apple не вгодив. Моделі назвали не так, дизайн не такий, як треба. Дивно, чому ці люди досі не працюють у відповідних підрозділах в Apple? 🤦🏻♂️— Сергій Макаренко (@SerhiyMakarenko) 13 вересня 2018 р.
Новые функции Apple Watch:— Полисорб (@polisorb_rus) 13 вересня 2018 р.
2018: ЭКГ
2019: Непрямой массаж сердца
2020: Составление завещания
2021: Принести Полисорб и спасти от отравления pic.twitter.com/L0tjnnRu8q
2018 год: apple сделала телефон на 2 симки. Awesome— ykoloskov (@y_koloskov) 13 вересня 2018 р.
Цікавий факт. Користувачі Android перед смертю шкодують про те, що не користувалися Apple.— @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 13 вересня 2018 р.
Мне нравятся продукты #apple , но это уже перебор , смартфон ценой как хороший ноутбук.— Алексей (@Randomistake) 13 вересня 2018 р.
Apple выпустили 3 новых айфона х с практически идентичной прошлому поколению начинкой. Мдамс— Чебуп Ицца (@Chebupicca) 13 вересня 2018 р.
Мы в Apple с гордостью представляем вам новый Iphone Xer...)))— Герой на героине (@x1stention) 13 вересня 2018 р.
Презентация #Apple напоминает мне как в детстве я часами смотрел на витрины телефонов, которые не мог купить; только теперь не я один так делаю, а вместе с миллионами бюджетников— Serov (@blueberry_pie1) 13 вересня 2018 р.
Apple представил айфон Xs, но как бы сказали парни 2XL.— Злая сука 😈 (@serikova_galina) 13 вересня 2018 р.
Очень жаль владельцев Х, купить мобилу за 100к и через год осознать что она снята с производства.— Obe_kanobe (@KanyRut) 13 вересня 2018 р.
Apple, 👏🏻👏🏻👏🏻
Помню, папа рассказывал, как они в 60х ходили всем районом к другу, послушать СТЕРЕО записи и охеревали от того, что в ушах разные звуки. Вот и у Apple теперь так, всего 50 лет прошло. Невероятно.— Dmitry Lebedev (@Omelyanko) 13 вересня 2018 р.
В Apple Watch меня больше всего бесит, что у меня нет на них денег. - https://t.co/u39X1WPH0i— Александре Хорошо (@alexgooood) 13 вересня 2018 р.
Свидания двух фанатов продукции Apple— Ordozz (@ordozz) 13 вересня 2018 р.
- Я тебя люблю!
- Ты врешь - по твоей кардиограмме этого не заметно.
#Apple Кредит или Почка? pic.twitter.com/hkgah87ln0— Vladislav Teplukhin (@VladRendo) 12 вересня 2018 р.
Ого, эти часы и правда очень умные. pic.twitter.com/3UGyDvRkug— Aviasales.ru (@aviasales) 12 вересня 2018 р.
Единственное, в чем #Apple остается лидером - так это в безумных ценах. Спустя столько лет стали, наконец, поддерживать две симки. Больно видеть произведение Джобса в ранге догоняшки китайцев и корейцев. Ну и челку свою уродливую так и не постригли— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 13 вересня 2018 р.