iPhone Xs или iPhone 9: какими будут новые iPhone от Apple (фото, видео)

По слухам, все устройства будут внешне похожи на iPhone X (тот же безрамочный экран, Face ID), но сами экраны отличаются размерами.

Сегодня, 12 сентября, на традиционной презентации компания Apple представит новые iPhone, подробнее о которых можно почитать по ссылке.

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Пока неизвестно как именно их назовут - среди возможных "имен" упоминалось и iPhone 9, и iPhone Xs, iPhone XS Plus и даже iPhone Xс. Но сейчас многие СМИ все же называют именно iPhone Xs, Xs Max и XR новыми продуктами компании. Кроме того, компания может представить Apple Watch Series 4 с увеличенным дисплеем.

Предполагается, что продажи смартфонов начнутся в конце сентября. По слухам, все устройства будут внешне похожи на iPhone X (тот же безрамочный экран, Face ID), но сами экраны отличаются размерами.

Новые iPhone могут включать две версии AMOLED с размером 5,8 и 6,5 дюймов соответственно, а также менее дорогую версию с 6.1-дюймовым экраном с ЖК-экраном.

Бюджетная версия тоже будет оснащена Face ID, функцией Dual-SIM и большим экраном (в ней будет более простой экран, LCD — как в iPhone 8), а также алюминиевые боковые грани вместо стальных.

Судя по опубликованным ранее фотографиям новых iPhone XS, оба их варианта будут продаваться в золотой расцветке. Всего же iPhone XS выйдут в трех цветах - еще будет "серый космос" и серебристый.

По другим данным, младшая модель Xс будет выпускаться в красном, синем, белом цветах.

Сколько будет стоить новый iPhone 2018

Вот тут слухи ходят разные. По мнению аналитиков, устройства будут стоить не больше $1000, а по крайней мере одна новинка получит поддержку Apple Pencil.

По другой информации, цены на iPhone составлят: - iPhone 9 - 799 евро; - iPhone XS - 909 евро; - iPhone XS Plus — 1149 евро. Отмечается, что указанная стоимость - базовых моделей с объемом памяти 64 ГБ.

Напомним, что смотреть видео и текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple можно на сайте УНИАН.