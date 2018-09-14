Омеляна взяли на поруки министр спорта и нардеп

Министр должен будет являться по первому требованию к детективам НАБУ, сообщать Бюро об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорта.

Соломенский районный суд г. Киева избрал меру пресечения подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в виде личного поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья Анна Сергиенко.

Согласно решению, поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Федор Бендюженко.

"В удовлетворении ходатайства отказать. Избрать подозреваемому Омеляну Владимиру Владимировичу меру пресечения в виде личного поручительства. Обязать поручителей - министра молодежи и спорта Украины Жданова Игоря Александровича, народного депутата Украины Бендюженко Федора Владимировича - обеспечить выполнение подозреваемым Омеляном Владимиром Владимировиччем обязанностей", - заявила Сергиенко.

По ее словам, в эти обязанности входит: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорта, в том числе заграничный.

В то же время, согласно решению, определение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

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По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял о необходимости применить в отношении подозреваемого Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен.

По мнению прокурора САП, менее жесткая мера пресечения, в частности, поручительство или личное обязательство, не обеспечит должного процессуального поведения подозреваемого.

Также прокурор попросил возложить на Омеляна такие процессуальные обязанности: сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать все свои паспорта, в частности, для выезда за границу.

При этом прокурор считает, что препятствий для командировок Омеляну не будет, если министр будет предоставлять подтверждение цели выезда за границу.

Сам Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабушками в подземных переходах" и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.