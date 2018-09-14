Сможет ли Европарламент поставить Венгрию на место

Большинство членов Европарламента поддержали введение санкций против Венгрии за грубые нарушения принципов Европейского союза, открыв путь к временному лишению ее права голоса в Совете ЕС. Это самое болючее решение, которое может быть принято, но, вероятно, реализация данного сценария нереальна.

Дело в том, что поддержка решения применить против Будапешта санкции не означает немедленное введение наказаний. Это решение еще должны поддержать лидеры 28 стран-участниц Евросоюза. Но, существует вероятность, что Польша, скорее всего, вступится за Венгрию.

Впрочем, безусловно, это будет сигнал. Во-первых, решение евродепутатов – это прецедент. Во-вторых, в Европейском Союзе есть процедура вступления в ЕС, но нет процедуры исключения. Соответственно, можно разные действия принимать относительно Будапешта, и насколько это будет жестко – зависит от воли евродепутатов.

К сожалению, мы со своей стороны не используем этот кризис. У Венгрии в любом случае, если не в ЕС, то в НАТО, будет возможность ставить нам палки в колеса. С поляками и румынами, которые до войны воспринимались как угроза Украине, сейчас нет проблем. Мы понимаем, что мы в одной лодке, нам нужно сотрудничать, и маленькие вопросы нужно решать технически, с дипломатами, а не демаршами. А вот венгры – это другой случай, они преследуют свои узконациональные интересы.

ЕС – это не только экономика, но и определенные ценности и стандарты демократии

Наверное, имеет смысл поставить Венгрию на место – напомнить, что ЕС – это не только экономика, но и определенные ценности и стандарты демократии. Если они не соблюдаются, должна быть какая-то реакция. Например, в Европейском Союзе есть политика выравнивания (в большей мере относится к инфраструктуре и к экономике), и, с точки зрения демократического управления, тоже есть определенный зазор, где можно находиться. Если этот зазор нарушен, то должны быть определенные действия. Насколько они будут действенные и смогут не символично, а практически касаться ключевых для Венгрии вещей – говорить рано.

Возможно, в конечном итоге, избиратели в Венгрии смогут воспринять сигнал Брюсселя, и на следующих выборах голосовать каким-то другим образом. К примеру, показать, что они не согласны с Орбаном. Ведь, все-таки Венгрия – это демократическая страна, хоть и с элементами, которые не нравятся Брюсселю и не только… Хотя, конечно, это маловероятно. Потому что за Орбана же кто-то голосовал? У него же была повестка дня? И, как популист, он использовал сиюминутные настроения, часто не основанные на реальности.

Венгрия – это демократическая страна, хоть и с элементами, которые не нравятся Брюсселю и не только… Хотя, конечно, это маловероятно

Если мы посмотрим на страны, которые действительно больше всего принимают беженцев – это Германия, Швеция, то там, казалось бы, должно быть наиболее ярое противодействие. Однако, что мы видим по последним выборам в Германии? Да, канцлер Меркель поплатилась за решение повысить квоты некоторыми голосами. Но, в любом случае, она осталась канцлером, провела свою партию в парламент, создала коалицию. Это показатель того, что немецкое общество в этом смысле более здоровое, и оно отреагировало правильно, несмотря на то, что проблема беженцев для немцев актуальнее, чем для Венгрии. А у Венгрии - больше политиканства, использования страхов избирателей. Субъективное восприятие, которое местные популисты, пытаются использовать, чтобы укрепиться у власти. С Орбаном - это просто классический пример.

Александр Хара, эксперт Фонда «Майдан иностранных дел»