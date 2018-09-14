ГПУ завела уголовное дело на сотрудников НАБУ по заявлению Демчины

Детективам может грозить лишение свободы до 10 лет.

В отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро по заявлению первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Как отмечается, Генеральная прокуратура Украины рассмотрела заявление Демчины от 12 сентября 2018 года о совершении уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные, изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя», ч.2 ст.372 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет», - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудником НАБУ, который составил в отношении него подозрение в незаконном обогащении и направил на согласование в САП.

В СБУ заявили, что имущество, из-за которого подозревают Демчину, не принадлежит ему, о чем указывается в решении одного из судов Ривненской области.

Также первый заместитель председателя СБУ Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни в начале марта 2017 года.

Некоторые СМИ информировали, что согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью его троих детей, владеет элитными автомобилями и проживает в роскошном загородном имении.

10 марта 2017 года в НАБУ сообщили, что САП открыла производство по факту «незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)». Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

В мае 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил, что, согласно законодательству, декларации сотрудников спецслужбы запрещено обнародовать.