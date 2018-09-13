Новые iPhone: сколько будут стоить и когда их ждать в Украине

По мнению экспертов, стоимость iPhone XR в Украине будет стартовать от 29 тысяч 999 гривень.

iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch станут доступны украинцам в первой половине октября.

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Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на пресс-службу компании "Цитрус".

По мнению экспертов компании, стоимость iPhone XR будет стартовать от 29 тысяч 999 гривень, iPhone XS - от 39 тысяч 999 гривень, iPhone XS Max - от 44 тысяч 999 гривень.

Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 тысяч 990 гривень.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в зале Театра Стива Джобса (Купертино, США) состоялась презентация Apple, на которой она представила ряд новинок. В частности, компания показала новые iPhone XS, XS Max и XR, а также новые Apple Watch.