Apple представила новые Apple Watch (фото)

Apple Watch научились определять, что вы упали или поскользнулись. Если вы не реагируете на уведомление об этом, они позвонят в службу спасения.

Apple представила новые Apple Watch Series 4. Часы стали тоньше, экран на треть больше, чем в предыдущих.

В Series 4 переделали микрофон и динамик, часы лучше держат сигнал сотовой связи. У них появился обновленный циферблат, основанный на приложении «дыхание».

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Устройство продолжает следить за здоровьем: Apple Watch научились определять, что вы упали или поскользнулись. Если вы не реагируете на уведомление об этом, они позвонят в службу спасения или отправят сообщение.

Также часы могут отслеживать первые симптомы заболеваний, а также следить за сердечным ритмом и строить электрокардиограмму. Картинку вашего сердцебиения даже можно скинуть врачу.

Заряда батареи устройства хватает на целый день.

Модель будет представлена в цветах: золотой. серебряный, серый и золотой стальной".

Продажа часов стартует 21 сентября.

Как сообщал УНИАН, Apple сегодня проводит презентацию своих новинок.