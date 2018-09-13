В УПЦ МП заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь

"В семьях украинцев начнутся опять споры, будут опять захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, будут конфликты", - заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) заявил, что его церковь не признает поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Об этом митрополит заявил в интервью греческому агентству церковных новостей Ромфея.

"Наша Церковь не признает этого действия и не будет сослужить с новой «церковью». Церковь – это большая духовная семья, это значит, что большинство наших верующих и приходов останутся в лоне канонической Церкви, не предадут своих пастырей, которых любят и за которыми идут. Некоторые уйдут, но не многие, уйдут главным образом проблемные. В семьях украинцев начнутся опять споры, будут опять захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, будут конфликты. Подобные события мы уже пережили в начале 90-х годов прошлого века, когда состоялся раскол", - цитирует фрагмент интервью Паканича информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По его словам, политики хотят переименовать УПЦ МП в Российскую церковь в Украине и "хотят сделать их чужими".

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Как сообщалось, вселенский патриархат назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви. 31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви.