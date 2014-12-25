В Одессе нашли мертвым приднестровца, подозреваемого в причастности к серии взрывов (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению ряда взрывов на территории Одессы, сотрудники милиции вышли на след 55-летнего жителя Приднестровья.

«Поэтому в местах вероятного нахождения подозреваемого оперативники устроили засады. Однако непосредственно пообщаться с ним оперативникам не удалось в связи с тем, что 24 декабря около 5.00 его бездыханное тело с различными травмами было найдено на обочине автодороги «Одесса-Кучурганы». Согласно заключению эксперта, указанные травмы характерны для дорожно-транспортного происшествия», - рассказали в отделе.

В рамках уголовного производства, открытого по факту ДТП, первоочередными следственными мероприятиями был проведен обыск по месту жительства потерпевшего в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области, где он временно арендовал жилье. В ходе осмотра жилого дома работниками милиции обнаружен и изъят арсенал взрывчатки и боеприпасов: 120 бронебойно-трассирующих патронов калибра 7,62 мм, 27 пистолетных патронов калибра 9 мм, 3 самодельных взрывных устройства с огневым способом приведения в действие, каждый из которых состоял из трех тротиловых шашек. Кроме того - зажигательные трубки с огнепроводным шнуром к каждому взрывному устройству, 1 тротиловую шашку «Тип 400», по 4 гранаты РГД и Ф-1 с запалами, электродетонатор, элементы для прибора бесшумной стрельбы.

Читайте такжеВзрыв на железнодорожных путях в Одессе классифицирован как терактПо предварительным данным, установлено вероятное совпадение изъятого в доме самодельного элемента датчика цели к механизму с найденными фрагментами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия на перегоне Одесса-Застава1.

Следствие продолжается. Проверяется причастность погибшего к совершению других террористических актов на территории Одессы.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря, в Одессе были взорваны железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в районе станции «Застава-1». Грузовой поезд, в составе которого 52 вагона, загруженные углем, двигался в пункт назначения на ст. Измаил. В результате взрыва была повреждена шпала и рельса. Событие квалифицировано как террористический акт.

Это не первый взрыв в Одессе. Так, 23 декабря в центре Одессы взорвали автомобиль, стоявший возле офиса Совета общественной безопасности.

Ночью 10 декабря в Одессе неизвестные взорвали офис движения «Волонтерская сотня», расположен в помещении бизнес-центра.

Около полуночи 2 декабря в центре Одессы ночью неизвестные взорвали магазин «Патриот», специализирующаяся на продаже украинской символики.

В Малиновском районе Одессы в ночь на вторник, 14 октября, неизвестные злоумышленники взорвали офис партии ВО «Батькивщина».

29 сентября неизвестные лица взрывом повредили одну из железнодорожных стрелок на пути станции Одесса-Пересыпь Одесской железной дороги.