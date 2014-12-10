Глава Одесской ОГА предложил новое помещение пострадавшим от теракта волонтерам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель движения Далия Северин.

«Откликнулся губернатор, предложил несколько помещений. Скоро переедем. Будет двойная охрана, чтобы могли продолжать помогать нашим «воинам света, воинам добра» - нашим военным», - сказала Северин. Она сказала, что, вероятно, в новом помещении они объединятся с несколькими другими волонтерскими организациями.

По словам Северин, в ее движении - более 400 человек, из которых 90%, девушки-подростки, женщины, пенсионерки. В связи с этим, волонтер выразила недоумение и возмущение поведением неизвестных. Она отметила, что движение, несмотря на то, что произошло, и в дальнейшем будет помогать военным.

В результате взрыва, по словам волонтера, уничтожено около 1/5 готовых к отправке коробок с подарками для бойцов трех батальонов и 28-й отдельной механизированной бригады. Сейчас волонтерам необходимо быстро собрать примерно 25 тыс. грн, чтобы купить подарки и достойно поздравить солдат с Новым годом.

По ее словам, «Волонтерская сотня» оказывает гуманитарную поддержку более 20 украинским военным подразделениям.

Читайте такжеВ Одессе прогремел мощный взрыв в офисе волонтеров (фото, видео)Северин отметила, что камеры наружного наблюдения зафиксировали, как ночью к офису волонтеров, расположенному в бизнес-центре «Адмиральский», подошла женщина, оставила пакет и ушла, а через 20 минут произошел взрыв.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня ночью неизвестные взорвали офис движения «Волонтерская сотня», расположенный в помещении бизнес-центра.

По факту взрыва сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Собранные материалы направлены по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

По данным ГУ МВД в Одесской области, пострадавших в результате взрыва нет.

Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, «мощность заложенного взрывного устройства составляла около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Практически уничтожено помещение, арендованное волонтерской организацией, которая занималась помощью для воинов АТО».