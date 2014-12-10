Глава Одесской ОГА предложил новое помещение пострадавшим от теракта волонтерам
Глава Одесской областной администрации Игорь Палица предложил пострадавшему от взрыва движению «Волонтерская сотня» новое помещение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель движения Далия Северин.
«Откликнулся губернатор, предложил несколько помещений. Скоро переедем. Будет двойная охрана, чтобы могли продолжать помогать нашим «воинам света, воинам добра» - нашим военным», - сказала Северин. Она сказала, что, вероятно, в новом помещении они объединятся с несколькими другими волонтерскими организациями.
По словам Северин, в ее движении - более 400 человек, из которых 90%, девушки-подростки, женщины, пенсионерки. В связи с этим, волонтер выразила недоумение и возмущение поведением неизвестных. Она отметила, что движение, несмотря на то, что произошло, и в дальнейшем будет помогать военным.
В результате взрыва, по словам волонтера, уничтожено около 1/5 готовых к отправке коробок с подарками для бойцов трех батальонов и 28-й отдельной механизированной бригады. Сейчас волонтерам необходимо быстро собрать примерно 25 тыс. грн, чтобы купить подарки и достойно поздравить солдат с Новым годом.
По ее словам, «Волонтерская сотня» оказывает гуманитарную поддержку более 20 украинским военным подразделениям.
Читайте такжеВ Одессе прогремел мощный взрыв в офисе волонтеров (фото, видео)Северин отметила, что камеры наружного наблюдения зафиксировали, как ночью к офису волонтеров, расположенному в бизнес-центре «Адмиральский», подошла женщина, оставила пакет и ушла, а через 20 минут произошел взрыв.
Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня ночью неизвестные взорвали офис движения «Волонтерская сотня», расположенный в помещении бизнес-центра.
По факту взрыва сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Собранные материалы направлены по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.
По данным ГУ МВД в Одесской области, пострадавших в результате взрыва нет.
Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, «мощность заложенного взрывного устройства составляла около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Практически уничтожено помещение, арендованное волонтерской организацией, которая занималась помощью для воинов АТО».