Геращенко рассказал, кому принадлежит магазин в Харькове, рядом с которым произошел взрыв
Мебельный магазин в Харькове на ул. Рымарской, рядом с которым произошел взрыв, принадлежит члену "Общественной Стражи Харькова", волонтеру Вячеславу Дуде
Об этом на своей странице в Фейсбук написал нардеп, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Пострадавших слава Богу нет. Взрывом выбиты окна и повреждена одна из стен здания. На месте работают следственно-оперативные группы МВД и СБУ", - написал он.
По словам нардепа, взрыв будет квалифицирован как "террористический акт направленный на попытку дестабилизации ситуации в Харькове".
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Гаращенко отметил, что заказчикам, организаторам и исполнителям теракта не удастся создать в городе атмосферу страха и неуверенности в завтрашнем дне.
"Вячеслав Степанович (Дуда) с утроенными силами продолжит помогать укреплять оборону и безопасность Украины. Как сказал мне его товарищ - Вячеслава этим взрывом не испугаешь. Он жизнь готов отдать за Украину если понадобиться. Харьков - это Украина! ХНР - не бывать!", - написал Геращенко.