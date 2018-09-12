Экокатастрофа в Крыму: с юга Херсонской области в Скадовск эвакуировали более 400 детей

В ближайшее время областные власти должны решить вопрос финансирования дальнейшего пребывания детей и их родителей в оздоровительных лагерях Скадовска.

В Скадовске Херсонской области на сегодняшний день находятся более 400 детей из Каланчакского и Чаплинского районов, эвакуированных из-за токсичных выбросов на заводе «Крымский Титан», расположенного на оккупированном полуострове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента образования и науки Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

«В оздоровительные лагеря, по состоянию на 11 сентября, прибыли 306 детей школьного возраста в сопровождении педагогов и 99 детей в возрасте до шести лет. Их сопровождают родители», - рассказал Криницкий.

По его словам, большинство детей (268 школьников и 52 дошкольника) размещены в детском оздоровительном лагере «Таврия». Остальные дети размещены в Скадовском филиале Херсонского училища физкультуры и спорта.

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Как рассказал директор лагеря Игорь Соценко, предполагается, что дети пробудут там две недели. Школьники продолжат обучение в школе №2 в Скадовске.

Финансироваться пребывание детей и их родителей в оздоровительных лагерях будет за счет резервного фонда областного бюджета, однако точная сумма финансирования на данный момент неизвестна.

«Пока мы берем продукты в долг у наших поставщиков. Вопрос финансирования будет решен на ближайшей сессии облсовета», - сказал Соценко.

По словам директора департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрия Попутько, сейчас в Каланчакском и Чаплинском районах области работают передвижные лаборатории, которые анализируют состояние окружающей среды. В случае неблагоприятного развития событий может быть принято решение о продлении пребывания детей из этих районов в оздоровительных лагерях.

Директор «Таврии» Соценко также уточнил, что его учреждение может принимать детей до середины октября.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

Оккупанты решили остановить работу завода в две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.