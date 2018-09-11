Движение на трассе «Киев-Чоп», парализованное из-за опрокидывания фуры c пьяным водителем, восстановлено

У водителя грузовика обнаружено 2,64 промилле алкоголя в крови.

В Ривненской области восстановлено движение транспорта на трассе «Киев-Чоп», парализованное в результате опрокидывания грузовика под управлением нетрезвого водителя.

Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, движение по трассе восстановлено примерно в 17.30.

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Прицеп грузовика, загруженный пластиковыми трубами (весом ориентировочно 6 тонн), который перегородил дорогу, отбуксировал другой грузовик. Саму же кабину машины спасатели отбуксировали на обочину дороги. Кроме того, для предотвращения взрыва они отключили клеммы от аккумулятора грузовика.

Во время ликвидации последствий ДТП бойцам ГСЧС пришлось смывать горюче-смазочные материалы, которые вылились в результате происшествия на проезжую часть трассы.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Ривненской области перевернулся грузовик, которым управлял пьяный водитель, в результате чего автодорога «Киев-Чоп» оказалась полностью заблокированной для движения транспорта. Установлено, что водитель грузовика нарушил правила обгона. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведения теста у него обнаружено 2,64 промилле алкоголя в крови.

Патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП Украины. Совокупная ответственность, предусмотренная санкцией статьи предусматривает наложение штрафа в размере шестисот необлагаемых налогом минимумов с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.