Антикоррупционные организации требуют от НАЗК расследовать деятельность главы ФФУ Павелко

От НАЗК требуют разобраться с вероятной коррупцией в ФФУ.

Активисты антикоррупционных организаций провели митинг с требованием к НАЗК и его директору Александру Анатольевичу Мангулу провести расследование по делу о предполагаемой коррупции и конфликт интересов у главы ФФУ Андрея Павелко.

Активисты напомнили, что еще 11 мая в Нацагентстве по предотвращению коррупции решили проверить декларацию Павелко Андрея Васильевича.

Они отметили, что Андрей Павелко не только президент ФФУ и народный депутат, но и председатель бюджетного комитета Верховной Рады и выразили убеждение, что в отношении НАЗК оказывается давление со стороны председателя Федерации футбола Украины и именно из-за этого антикоррупционный орган медлит в решении вопроса относительно передачи протоколов в соответствующие органы.

"У нас в настоящее время есть ряд требований, одно из которых – передача 11 протоколов с выявленными коррупционными правонарушениями в отношении Андрея Павелко, в суд или же в НАБУ и привлечение виновных к ответственности, другим не менее весомым желанием является пообщаться с председателем НАЗК господином Мангулом, который постоянно делает вид, что активистов под НАЗК не существует", - говорится в обращении активистов.

"Также хотим добавить, что нам стало известно о том что глава НАЗК, не внес в свою декларацию за 2017 год информацию относительно полета во Францию и посещение матча Украина – Германия, который состоялся 12.06.2016 года в г.Лиль, Франция.

Хотим добавить, что в июне Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможной коррупции в ФФУ при строительстве футбольных полей, в материалах дела также фигурирует фамилия президента ФФУ Андрей Павелко.

Расследование касается «возможной коррупции при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которые закупались за бюджетные средства».

Расследование детективами НАБУ началось после скандальных материалов размещенных в различных СМИ.

В частности, в мае 2018 года в сюжетах различных информационных агентств говорилось, о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.

В материалах расследования журналисты сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования для закупки искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО «ФФУ Продакшн».

В 2016 году общественная организация «ФФУ», возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО «ФФУ Продакшн», которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей", - говорится в обращении активистов.

На акции они также заявили, что ожидают публичного отчета от Мангула, относительно задержки в решении вопроса относительно протоколов выписанных по Павелко.

Также требуется дать четкие объяснения причины задержки этих протоколов более чем на два месяца, поскольку отсрочку НАЗК может взять только на один месяц.

Завершая акцию, активисты сообщили, что оставляют за собой право на начало бессрочной акции под стенами Национального агентства по предотвращению коррупции, пока не будут удовлетворены вышеуказанные требования.