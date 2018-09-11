Известного участника АТО Ананьева задержали по подозрению в избиении мужчины в 2016 году

По данным полиции, Ананьев в спортзале во время конфликта нанес мужчине несколько ударов кулаком в лицо.

В Днепре полиция 10 сентября задержала участника боевых действий на Донбассе, известного блогера Валерия Ананьева по подозрению в избиении мужчины в январе 2016 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. «Происшествие, которое касается задержания, произошло в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале в пгт Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз - кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственным отделом это происшествие было квалифицировано по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Согласно справке судмедэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификация уголовного производства была изменена на ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

«После проведения соответствующих следственных действий 23 марта 2018 года, в связи с неявкой в органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явиться в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым мужчина был объявлен в розыск 4 апреля. Все это время сотрудники полиции неоднократно беседовали с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования по поводу его явки в отделение полиции», - говорится в сообщении.

7 июня следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес решение в принудительном задержании мужчины для избрания ему меры пресечения.

Сам Ананьев в Facebook сообщил, что 11 сентября его дело будет рассматривать суд и надеется, что его отпустят. Официальные объяснения полиции блогер называет "слишком удобными", и заявляет, что в деле есть много нарушений со стороны следствия.

"Трудно понять как может публичная личность скрываться от следствия. Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия, а в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде", - написал он.

Как сообщал УНИАН, О своем задержании Ананьев сообщил в Facebook вчера, 10 сентября. «Сижу в наручниках в машине полиции... Везут в отдел полиции в Новомосковска», - написал он.