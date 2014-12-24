Непогода оставила без света 10 населенных пунктов Львовщины
10:58, 24 декабря 2014Общество
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Во Львовской области в результате сильных порывов ветра без электроснабжения осталось 10 населенных пунктов в трех районах области.
Вследствие сильных порывов ветра обесточены 10 населенных пунктов / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, вечером 23 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 19-24 м/с) повреждены линии электропередач, что привело к обесточиванию 10 населенных пунктов в Жовковском, Жидачевском и Камянка-Бугском районах области.
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