Непогода оставила без света 10 населенных пунктов Львовщины

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, вечером 23 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 19-24 м/с) повреждены линии электропередач, что привело к обесточиванию 10 населенных пунктов в Жовковском, Жидачевском и Камянка-Бугском районах области.

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