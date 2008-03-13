В США вводят в обращение новую банкноту (фото)

В США вводятся в обращение новые 5-ти долларовые банкноты. Все купюры старого образца остаются действительными. Они будут изыматься из оборота по мере износа, передает Эхо Москвы

Купюру можно назвать скорее обновленной. Банкнота, презентация которой состоялась еще в сентябре прошлого года, сохранила прежние размеры. На ней все также напечатан портрет Авраама Линкольна, а с оборотной стороны изображен мемориал памяти этого американского президента. Однако рисунок стал крупнее и выглядит более современно. Помимо этого, 5-долларовая банкнота обладает дополнительными элементами защиты. Это меняющая цвет краска и новые водяные знаки. Но самым заметным изменением в дизайне новых денег стало появление светло-фиолетового цвета в центре купюры, постепенно переходящего в серый ближе к краям. Как утверждают специалисты, вышедшие в обращение новые деньги труднее подделать и проще проверить на подлинность. Их планируется выпустить на сумму 1,5 миллиарда долларов. В ближайшее время власти США намерены заняться обновлением стодолларовой банкноты.

Американское правительство постепенно меняет дизайн всех бумажных денег. Это делается для того, чтобы сократить число фальшивок.