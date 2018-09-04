В окуппированном Крыму силовики задержали крымского татарина Марлена Мустафаева

По предварительным данным, обыск в его доме проводили сотрудники ФСБ РФ. По словам его супруги, в доме искали оружие.

В окуппированном Россией Крыму силовики задержали крымского татарина Марлена Мустафаева после проведенного в его доме обыска.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

Сегодня в поселке Каменка Симферопольского района проводился обыск у Мустафаева. В доме находились его малолетняя дочь и пожилая больная теща.

По предварительным данным, обыск был инициирован ФСБ РФ. В 9.30 Мустафаева увезли сотрудники российских силовых структур.

"По словам его супруги, в доме искали оружие. Были изъяты документы, телефоны", - сказано в сообщении.

"Мустафаеву вменяют ст. 282 ч. 2 Уголовного кодекса РФ. Адвокаты пытаются выяснить его местоположение. Однако в следственном комитете Симферополя его нет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКлимкин объяснил, как следует реагировать на провокации России в Азовском море

Как отмечают правозащитники, Мустафаев является гражданским активистом и "никогда не оставался в стороне от проблем народа, помогал семьям политузников".

21 февраля 2017 года российские силовики уже проводили обыск в доме Мустафаева, впоследствии его задержали на 10 суток. "Его обвиняли в размещении запрещенной публикации в соцсетях в июле 2014 года", - говорится в сообщении. "Тогда же были задержаны еще 10 человек, пришедшие поддержать активиста к его дому", - отметили правозащитники.

"Начиная с 17 сентября прошлого года Мустафаева периодически вызывали в следственный комитет Киевского района Симферополя для дачи показаний. Его адвокат Маммет Мамбетов прокомментировал это как способ давления на активистов, указывая на то, что согласно законодательству, доследственная проверка не может длиться более одного месяца без веских оснований", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе российские силовики пришли с обыском в активистки Украинского культурного центра.