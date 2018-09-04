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Вопрос автокефалии Украины могут рассматривать вместе со снятием анафемы с Филарета (видео)

09:44, 04 сентября 2018
Общество
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В Стамбуле завершился большой архиерейский Собор \ Фото УНИАН

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Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро. В Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем был главным. Иерархи были проинформированы об этом решении патриарха Варфоломея и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

Вопрос предоставления автокефалии могут рассматривать одновременно с вопросом снятия анафемы с нынешнего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета. От церкви Филарета отлучила Москва еще 20 лет назад за то, что он создал Киевский патриархат.

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Теги: #Филарет#Единая поместная церковь в Украине