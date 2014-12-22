Завтра на Украину обрушится шторм с мокрым снегом

Ожидается штормовой ветер до 15-22 метров в секунду, а в Карпатах до 25-30 м/с, пройдут дожди, возможно с мокрым снегом, ночью вероятны сильные осадки. Местами ожидаются туманы. Об этом сообщает «Оpogode».

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, на севере и востоке местами 0-2 мороза, днем ожидается до +3+9, на крайнем юге до +10+12 градусов.

В западной части - преимущественно дожди. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В северных областях - дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.

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В центральных областях пройдут дожди, днем - прекращение осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

На востоке Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, ночью и утром - сильные осадки. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.

В южной части будет преобладать влажная погода, ночью сильные осадки, днем - небольшие. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В Киеве 23 декабря ночью ожидается сильный дождь, днем - ослабление осадков. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.