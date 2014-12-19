Синоптики обещают украинцам теплые и дождливые выходные

20 декабря и 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в Украине атмосферные фронты обусловят дожди, возможно с мокрым снегом и штормовой ветер до 15-20 метров в секунду в западных и северных областях, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидается до +4+9, на крайнем юге до +10 градусов, 21 декабря похолодает на 2-4 градуса.

В западной части будет господствовать влажная погода. Температура воздуха ночью от 4 градусов тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла, 21 декабря - до 0-5 тепла.

В северных областях - дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 градусов тепла, 21 декабря 0-5 тепла.

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В центральных областях дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.

На востоке Украины - местами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 2-7 градусов тепла, 21 декабря 0-5 тепла.

В южной части - преимущественно дождь, ночью возможно с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В Киеве 20 декабря пройдут дожди, 21 декабря - преимущественно мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-2 градуса тепла, днем 20 декабря 3-5 градусов тепла, 21 декабря 0-2 тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный и западный, 5-12 м/с, на западе и севере порывы 15-20 м/с.