Харьковская полиция устанавливает местонахождение нарколога Федирко, которая осматривала Зайцеву

Документы в харьковскую полицию о приводе Федирко на судебное заседание поступили через несколько дней после решения Киевского райсуда Харькова.

Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля, врача-нарколога Елены Федирко, которая после резонансного ДТП на улице Сумской первой осматривала подозреваемую - водителя автомобиля «Лексус» Елену Зайцеву.

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Как уточнили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, документы в харьковскую полицию о приводе Федирко на судебное заседание поступили через несколько дней после решения Киевского райсуда Харькова.

«Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

7 августа Киевский райсуд Харькова разрешил разыскать Федирко. Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.