Жуткое ДТП в Харькове: суд разрешил разыскать пропавшего главного свидетеля в деле Зайцевой

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября. Длительный перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий.

В Харькове суд разрешил начать розыск пропавшего врача-нарколога Елену Федирко, которая первая осматривала участницу дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими на улице Сумской Елену Зайцеву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял сегодня, 7 августа.

«Сегодня по ДТП суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова об установлении места нахождения свидетеля Федирко (врач-нарколог Елена Федирко - УНИАН). Это можно называть розыскными действиями, но нельзя говорить, что человека подали в розыск», - отметили в прокуратуре.

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Во время сегодняшнего заседания суд завершил допрос экспертов. На следующем заседании, если не будет заявлено ходатайств о привлечении дополнительных свидетелей и проведении экспертиз, суд должен допросить Федирко, Дронова и перейти к стадии прений.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября. Длительный перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.