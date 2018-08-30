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Опубликованы фото Кобзона, сделанные незадолго до его смерти (фото)

15:09, 30 августа 2018
Общество
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По словам актрисы, Кобзон выступал практически до последнего дня / Instagram Алика Смехова

Снимки актриса разместила на странице в Instagram. 

Смехова рассказала, что Иосиф Кобзон присутствовал на ее юбилее в марте этого года. Она показала, как выглядел певец незадолго до смерти. По словам актрисы, Кобзон выступал практически до последнего дня.

В марте Кобзон выступал на юбилее Алики Смеховой / Instagram Алика Смехова

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"...Еще в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием...исполнил песню «Я тебя люблю, доченька»... сегодня его не стало...он боролся за жизнь до последнего и всем нам показал пример мужества и профессионализма, ведь выступал практически до последнего дня...", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, сегодня, на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. 27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

  

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Теги: #певец#Иосиф Кобзон