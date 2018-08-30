Опубликованы фото Кобзона, сделанные незадолго до его смерти (фото)

Российская актриса Алика Смехова рассказала, что Иосиф Кобзон присутствовал на ее юбилее в марте этого года и опубликовала его фото.

Российская актриса Алика Смехова опубликовала фотографии Иосифа Кобзона за три месяца до его смерти.

Снимки актриса разместила на странице в Instagram.

Смехова рассказала, что Иосиф Кобзон присутствовал на ее юбилее в марте этого года. Она показала, как выглядел певец незадолго до смерти. По словам актрисы, Кобзон выступал практически до последнего дня.

Читайте такжеСтали известны возможные дата и место похорон Кобзона

"...Еще в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием...исполнил песню «Я тебя люблю, доченька»... сегодня его не стало...он боролся за жизнь до последнего и всем нам показал пример мужества и профессионализма, ведь выступал практически до последнего дня...", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, сегодня, на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. 27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.