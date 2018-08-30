СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых спецслужбы РФ готовили к вмешательству в выборы президента-2019

По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли к «сотрудничеству» жителей городов Днепр, Кривой Рог и Никополь, которые являются администраторами групп в социальных сетях.

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины в течение августа разоблачили и заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход проведения предстоящих выборов президента Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, оперативники СБУ установили, что российские спецслужбы привлекли к «сотрудничеству» через коммуникативные возможности Интернета жителей городов Днепр, Кривой Рог и Никополь, которые являются администраторами групп в социальных сетях.

«Спецслужбы РФ поставили задание по подготовке «плацдарма» для проведения заранее запланированных мероприятий по влиянию на ход проведения предстоящих выборов президента Украины через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что среди задач, которые ставились представителями страны-агрессора, был поиск блогеров и активных пользователей групп социальных сетей, которые за денежное вознаграждение должны были публиковать присланные из России политические новости.

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«Администраторы также должны были привлечь «подставных» лиц для регистрации интернет-сайтов в украинском сегменте доменных имен. За указанные действия россияне предлагали денежное вознаграждение. Житель Днепра имел еще и самостоятельно отыскать и заказать услуги по продвижению интернет-ресурсов и контента в IТ-компаниях, расположенных в юго-восточных регионах Украины. По замыслу спецслужб России, такие действия должны были скрыть их причастность к распространению «фейковых» новостей и популяризации отдельных пророссийских участников избирательного процесса», - отметили в ведомстве.

По данным СБУ, российские кураторы также планировали мероприятия для обострения общественно-политической обстановки накануне и во время проведения выборов президента.

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«Для этого исполнители должны были «перекручивать» новости для дискредитации органов государственной власти и местного самоуправления и создать в социальных сетях группы якобы патриотического направления. На этих ресурсах была запланирована публикация деструктивных материалов, в том числе с призывами к насильственной смене конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности», - сказано в сообщении.

Следователями СБУ начато уголовное производство о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, проводятся следственные (розыскные) действия по сбору доказательств, необходимых для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в мае в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентов российских спецслужб, которые осуществляли подготовку провокационных телевизионных материалов в интересах страны-агрессора.